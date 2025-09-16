ŽESTOK UDARAC VAŠINGTONU: Moskva poslala jasnu poruku

U OVOM trenutku nema osnova da se govori o isključivanju SAD iz spiska neprijateljskih država, Rusija i Amerika su tek na početku put. Moskva vidi želju Vašingtona da se odnosi dve zemlje poboljšaju, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

- Na početku puta smo. Mislim da je ne samo preuranjeno govoriti o tako nečemu, nego da nema ni osnova za to - rekao je on novinarima na pitanje može li Rusija da isključi SAD sa spiska neprijateljskih država uzimajući u obzir napredak postignut u odnosima dve zemlje.

Prema rečima Rjabkova, iako Moskva vidi želju druge strane da se odnosi poprave, nema dovoljno rezultata, a to se odnosi i na bilateralnu sferu gde se, posle početnih dostignuća, pojavila nova prepreka po pitanju otklanjanja pitanja koja opterećuju međusobne odnose.

- Ne zatvaramo oči pred tim. To je samo ilustracija da je od namera do rezultata dug put. Uporno ćemo raditi. Dobro je što američke kolege pokazuju spremnost da nastave dijalog sa nama po svim pitanjima, pa i onim najtežim - rekao je Rjabkov.

