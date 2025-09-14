TRAŽE SMENU U BRISELU: Žordan Bardela podneo zahtev za glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Kriza demokratije i institucija zahvatila je Francusku, ali i Evropsku uniju, smatra predsednik francuske stranke Nacionalno okupljanje i šef evropske partije Patrioti Žordan Bardela.

Foto: Goran Čvorović

Bardela zbog toga ističe da je podneo zahtev za smenu predesednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Zahtev je podnet u isto vreme kada opozicija u Francuskoj traži ostavku šefa države Emanuela Makrona zbog toga što, kako ističu, više od godinu dana meša političke karte pri imenovanju premijera protivno volji većine.

- Inicijativa će biti glasanje o poverenju, za ili protiv Evropske unije Ursule fon der Lajen i za ili protiv Evrope Emanuela Makrona – poručio je Bardela na zasedanju Evropskog parlamenta u Strazburu.

Vođa Patriota je, podnošenjem zahteva za izglasavanje nepoverenja Fon der Lajenovoj, očigledno uspeo da sakupi najmanje deset odsto glasova, odnosno 72 poslanička potpisa, kao što to propisuju evropska pravila u ovom slučaju.

Do najave je došlo posle godišnjeg obraćanja šefice evropske izvršne vlasti o stanju Unije. U njemu, između ostalog, Fon der Lajenova je takođe branila i "svoj" trgovinski sporazum s administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, a koji je naišao na oštre kritike Evropljana. Jedno nedavno izdraživanje javnog mnjenja pokazalo je da većina ispitanih stanovnika Starog kontinenta smatra da taj ugovor "ponižava" EU.

Bardela je upravo taj ugovor, uz isticanje afere oko kupovine vakcina protiv kovida ili potpisivanje sporazuma Merkosur o slobodnoj trgovini sa zemljama Južne Amerike, naveo kao razloge zbog čega traži smenu Ursule fon der Lajen.