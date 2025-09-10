BRUTALNOST FRANCUSKE POLICIJE: Tuku novinare pendrecima, bacaju suzavce na bicikliste i roditelje sa decom ispred vrtića.. (VIDEO)

DEMONSTRACIJE pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua

Foto: G. Čvorović

U 2. arondismanu Pariza, tokom jutrošnjih protesta, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je policija upotrebila suzavac ispred zgrade jednog vrtića.

Kako se jasno vidi na snimku, roditelji i deca su bili direktno izloženi gasu.

🚨 HONTE ABSOLUE 🚨



🔥 À Paris, dans le 2ᵉ arrondissement, la police a BALANCÉ DES LACRYMOS devant une ÉCOLE MATERNELLE !



⚡ Des gamins et des parents pris dans les gaz, aucune limite, aucune humanité.



👉 Voilà jusqu’où ils vont. La colère ne peut qu’exploser encore plus… pic.twitter.com/xmMyHfljYn — Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025

Kako se navodi na društveniom mrežama "nije bilo apsolutno nikakvog razloga" za upotrebu sile u tom trenutku, kao i da je situacija "haotična i potpuno nečovečna".

🚨 PARIS 🚨



🔥 Nouvelle charge policière en plein cœur de la capitale : des manifestants tentent simplement de SORTIR d’une NASSSE ILLÉGALE et se font repousser violemment !



⚡ Ces enfermements sont contraires au droit, mais ils continuent à les utiliser pour écraser la… pic.twitter.com/vR2N7wNAFd — Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025

Na jednom snimku se takođe vide i napadi policije na novinare.

Demonstranti su došli i do Ministarstva unutrašnjih poslova, međutim suzavci su odmah bili bačeni.

🚨🇫🇷 FLASH | Le ministère de l'Intérieur a été pris à partie. #10septembre2025



pic.twitter.com/y18RBYvXr3 — Impact (@ImpactMediaFR) September 10, 2025

A ovako izgleda kada policija sklanja demonstrante sa ulica:

SCANDALE: LA POLICE DE MACRON MATRAQUE LE PEUPLE !



À la Porte de la Chapelle, des manifestants pacifiques sont SAUVAGEMENT matraqués par les CRS macronistes



Quand Macron dit la police vous protège... il parle de sa propre protection, pas de la vôtre !#10septembre2025 pic.twitter.com/TpMY2DSEo6 — Et La Fille (@filleEt778) September 10, 2025

À Montpellier, la journée de mobilisation a débuté sous les coups de matraque. Les consignes de Retailleau sont appliquées avec zèle.

🎥 @Masleuu #10septembre2025 #10septembre #Onbloquetoutpic.twitter.com/3qED2hNhVJ — PLAN B (@zairker) September 10, 2025

Od napada policije nisu mogli da pobegnu ni biciklisti kojima je suzavac bio prskan direktno u oči

🔴Utilisation abusive de gaz lacrymogène devant un lycée ce matin à #Strasbourg.



L’ex-ministre de l’Interieur @BrunoRetailleau dit avoir mobilisé 80000 policiers, qui incluent beaucoup d'agents peu ou mal formés.



STOP à la répression, OUI à la libre expression! #10septembre2025 pic.twitter.com/YjZGJvb0Mt — Emmanuel Fernandes (@EmmanFernandes) September 10, 2025