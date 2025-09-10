Svet

BRUTALNOST FRANCUSKE POLICIJE: Tuku novinare pendrecima, bacaju suzavce na bicikliste i roditelje sa decom ispred vrtića.. (VIDEO)

В.Н.

10. 09. 2025. u 14:21

DEMONSTRACIJE pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua

БРУТАЛНОСТ ФРАНЦУСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Туку новинаре пендрецима, бацају сузавце на бициклисте и родитеље са децом испред вртића.. (ВИДЕО)

Foto: G. Čvorović

U 2. arondismanu Pariza, tokom jutrošnjih protesta, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je policija upotrebila suzavac ispred zgrade jednog vrtića.

Kako se jasno vidi na snimku, roditelji i deca su bili direktno izloženi gasu.

Kako se navodi na društveniom mrežama "nije bilo apsolutno nikakvog razloga" za upotrebu sile u tom trenutku, kao i da je situacija "haotična i potpuno nečovečna".

Na jednom snimku se takođe vide i napadi policije na novinare.

Demonstranti su došli i do Ministarstva unutrašnjih poslova, međutim suzavci su odmah bili bačeni.

A ovako izgleda kada policija sklanja demonstrante sa ulica:

Od napada policije nisu mogli da pobegnu ni biciklisti kojima je suzavac bio prskan direktno u oči

