BRUTALNOST FRANCUSKE POLICIJE: Tuku novinare pendrecima, bacaju suzavce na bicikliste i roditelje sa decom ispred vrtića.. (VIDEO)
DEMONSTRACIJE pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua
U 2. arondismanu Pariza, tokom jutrošnjih protesta, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je policija upotrebila suzavac ispred zgrade jednog vrtića.
Kako se jasno vidi na snimku, roditelji i deca su bili direktno izloženi gasu.
Kako se navodi na društveniom mrežama "nije bilo apsolutno nikakvog razloga" za upotrebu sile u tom trenutku, kao i da je situacija "haotična i potpuno nečovečna".
Na jednom snimku se takođe vide i napadi policije na novinare.
Demonstranti su došli i do Ministarstva unutrašnjih poslova, međutim suzavci su odmah bili bačeni.
A ovako izgleda kada policija sklanja demonstrante sa ulica:
Od napada policije nisu mogli da pobegnu ni biciklisti kojima je suzavac bio prskan direktno u oči
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)