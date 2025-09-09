PREMIJER PODNEO OSTAVKU: Istorijski dugovi požuruju francuske političare
FRANSOA Bajru je danas predao ostavku na mesto premijera francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.
Makron je, čim je u skupštini pala vlada, saopštio da je to primio k znanju i najavio da će vrlo brzo u sledećim danima objaviti ime Bajruoovog naslednika. Neki analitičari, čak, ne pominju dane, već sate. Vremena za gubljenje, očigledno, nema.
- Imate moć da srušite vladu, ali nemate moć da izbrišete stvarnost – poručio je opoziciji u oproštajnom obraćanju u skupštini Bajru koji je na funkciji proveo nešto manje od devet meseci.
Uzalud je odlazeći šef vlade ukazivao na opasnost od pada Francuske u dužničko ropstvo ukoliko ne bude prihvaćen njegov štedljivi nacrt budžeta, govorio da je glasanje u skupštini o poverenju vladi stoga istorijsko, a ne političko, da se politika odnosi na odrasle, a dugovi na decu.
Opozicija mu je uzvratila da sadašnja vlast, od kako je Emanuel Makron ušao u Jelisejsku palatu 2017. godine, tom zaduživanju značajno doprinela i da su potrebne promene.
