ALBANCI PALI SA DROGOM NA MERDARU: Srpska policija zaplenila veliku količina kokaina

ZAJEDNIČKOM akcijom pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP), Policijske uprave Prokuplje i Uprave carina, na administrativnom prelazu Merdare sprečen je šverc velike količine narkotika.

U uspešnoj akciji srpske policije i carine, zaplenjeno je 30 kilograma kokaina visoke čistoće. Kako se saznaje, droga je otkrivena prilikom kontrole kombi vozila na administrativnom prelazu Merdare.

Droga skrivena u šupljinama vozila

Prilikom detaljnog pregleda kombija, carinici i policajci su uočili nepravilnosti u unutrašnjosti vozila. Detaljnim pretresom utvrđeno je da je droga bila sakrivena u namenski napravljenim šupljinama ispod tapacirunga.

Ukupno je pronađeno 28 paketa u kojima se nalazio beli prah za koji je testiranjem potvrđeno da je kokain.

Uhapšeni državljani Albanije

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode su lišena dvojica mlađih muškaraca:

A. X. (25), državljanin Albanije

B. Y. (23), državljanin Albanije

Određeno zadržavanje

Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje radi daljeg postupka.

Ova zaplena predstavlja još jedan u nizu uspeha Uprave kriminalističke policije u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja narkotika na takozvanoj "balkanskoj ruti".

