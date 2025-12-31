ALBANCI PALI SA DROGOM NA MERDARU: Srpska policija zaplenila veliku količina kokaina
ZAJEDNIČKOM akcijom pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP), Policijske uprave Prokuplje i Uprave carina, na administrativnom prelazu Merdare sprečen je šverc velike količine narkotika.
U uspešnoj akciji srpske policije i carine, zaplenjeno je 30 kilograma kokaina visoke čistoće. Kako se saznaje, droga je otkrivena prilikom kontrole kombi vozila na administrativnom prelazu Merdare.
Droga skrivena u šupljinama vozila
Prilikom detaljnog pregleda kombija, carinici i policajci su uočili nepravilnosti u unutrašnjosti vozila. Detaljnim pretresom utvrđeno je da je droga bila sakrivena u namenski napravljenim šupljinama ispod tapacirunga.
Ukupno je pronađeno 28 paketa u kojima se nalazio beli prah za koji je testiranjem potvrđeno da je kokain.
Uhapšeni državljani Albanije
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode su lišena dvojica mlađih muškaraca:
A. X. (25), državljanin Albanije
B. Y. (23), državljanin Albanije
Određeno zadržavanje
Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje radi daljeg postupka.
Ova zaplena predstavlja još jedan u nizu uspeha Uprave kriminalističke policije u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja narkotika na takozvanoj "balkanskoj ruti".
(Telegraf)
