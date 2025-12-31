Hapšenja i istraga

ALBANCI PALI SA DROGOM NA MERDARU: Srpska policija zaplenila veliku količina kokaina

Ana Đokić

31. 12. 2025. u 09:54

ZAJEDNIČKOM akcijom pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP), Policijske uprave Prokuplje i Uprave carina, na administrativnom prelazu Merdare sprečen je šverc velike količine narkotika.

АЛБАНЦИ ПАЛИ СА ДРОГОМ НА МЕРДАРУ: Српска полиција запленила велику количина кокаина

Foto: Depositphotos

U uspešnoj akciji srpske policije i carine, zaplenjeno je 30 kilograma kokaina visoke čistoće. Kako se saznaje, droga je otkrivena prilikom kontrole kombi vozila na administrativnom prelazu Merdare.

Droga skrivena u šupljinama vozila

Prilikom detaljnog pregleda kombija, carinici i policajci su uočili nepravilnosti u unutrašnjosti vozila. Detaljnim pretresom utvrđeno je da je droga bila sakrivena u namenski napravljenim šupljinama ispod tapacirunga.

Ukupno je pronađeno 28 paketa u kojima se nalazio beli prah za koji je testiranjem potvrđeno da je kokain.

Uhapšeni državljani Albanije

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode su lišena dvojica mlađih muškaraca:

A. X. (25), državljanin Albanije

B. Y. (23), državljanin Albanije

Određeno zadržavanje

Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje radi daljeg postupka.

Ova zaplena predstavlja još jedan u nizu uspeha Uprave kriminalističke policije u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja narkotika na takozvanoj "balkanskoj ruti".

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića