GLAVNI REZULTATI SAMITA BRIKS: Evo o čemu su razgovarali svetski lideri
U BRAZILU je održan onlajn samit BRIKS-a, na kojem su zemlje razgovarale o trgovinsko-ekonomskoj saradnji i drugim sferama u skladu sa aktuelnom situacijom u globalnoj ekonomiji.
Glavni rezultati samita:
▪️ BRIKS je potvrdio posvećenost očuvanju multilateralizma i reformisanju međunarodnih institucija.
▪️ Učesnici samita istakli su da je trgovina postala instrument mešanja u unutrašnje poslove drugih zemalja i dogovorili se da zajednički brane slobodan i otvoren međunarodni trgovinski sistem.
▪️ Strane su se takođe dogovorile da iskoriste ulogu grupe „Prijatelji mira“ u ukrajinskoj krizi i pridržavaju se plana „Dve države za dva naroda“ po palestinskom pitanju.
(Sputnik)
