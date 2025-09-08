Svet

GLAVNI REZULTATI SAMITA BRIKS: Evo o čemu su razgovarali svetski lideri

08. 09. 2025. u 19:47

U BRAZILU je održan onlajn samit BRIKS-a, na kojem su zemlje razgovarale o trgovinsko-ekonomskoj saradnji i drugim sferama u skladu sa aktuelnom situacijom u globalnoj ekonomiji.

Foto AP/Eraldo Peres

Glavni rezultati samita:

▪️ BRIKS je potvrdio posvećenost očuvanju multilateralizma i reformisanju međunarodnih institucija.

▪️ Lideri BRIKS-a su se saglasili o potrebi pravednog svetskog poretka koji će „efikasnije odgovarati na zahteve Globalnog juga“.
▪️ Učesnici samita istakli su da je trgovina postala instrument mešanja u unutrašnje poslove drugih zemalja i dogovorili se da zajednički brane slobodan i otvoren međunarodni trgovinski sistem.
▪️ Strane su se takođe dogovorile da iskoriste ulogu grupe „Prijatelji mira“ u ukrajinskoj krizi i pridržavaju se plana „Dve države za dva naroda“ po palestinskom pitanju.

(Sputnik)

