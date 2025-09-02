VUDI ALEN O TRAMPU: Veoma je dobar glumac, harizmatičan, ljubazan - ne razumem zašto se bavi politikom

FILMSKI stvaralac Vudi Alen rekao je da je bio impresioniran glumačkim sposobnostima Donalda Trampa koje je pokazao u njegovom filmu "Celebrity" iz 1998. godine.

U razgovoru za emisiju "Klub Rendom", Alen je rekao da je bilo "zadovoljstvo raditi sa Trampom i da je bio veoma dobar glumac".

-Bio je veoma ljubazan, sve je radio ispravno i imao je pravi talenat za šou-biznis. Mogao bih da ga “režiram” sada. Kad bi mi dozvolio sada kada je predsednik, mislim da bih mogao da učinim čuda, rekao je Alen.

U Alenovom filmu sa Leonardom Dikaprijom, Tramp ima epizodu u kojoj ga TV reporterka intervjuiše o njegovim predstojećim projektima.

U retkom – scenarističkom – slučaju ironije, Tramp odgovara da "radi na kupovini katedrale Svetog Patrika. Možda ćemo je malo srušiti i podići veoma, veoma visoku i lepu zgradu".

Alen je dalje rekao da Tramp bio harizmatičan pred kamerom, "prijatan, veoma profesionalan, veoma ljubazan" i da ga je iznenadilo što želi da se bavi politikom.

-Politika nije ništa drugo do glavobolje, značajne odluke i agonija. Ovo je bio momak koga sam viđao na utakmicama Niksa, voleo je da igra golf, voleo je da sudi na takmičenjima lepote i voleo je da radi stvari koje su bile prijatne i opuštajuće. Zašto bi neko odjednom želeo da se bavi pitanjima politike, meni je neshvatljivo, rekao je Alen.

Alen, čiji su filmovi često omaži ruskoj književnosti, našao se na udaru kritika zbog svog virtuelnog prisustva na moskovskom filmskom festivalu.

