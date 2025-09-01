Svet

UBIO ŽENU, RANIO NJENOG NOVOG MUŽA: Strašan zločin dogodio se u Moskvi

Novosti online

01. 09. 2025. u 22:52

MUŠKARAC se brutalno obračunao sa bivšom ženom i ranio njenog novog muža.

УБИО ЖЕНУ, РАНИО ЊЕНОГ НОВОГ МУЖА: Страшан злочин догодио се у Москви

Foto: Shutterstock

Zločin se dogodio u Moskvi. Usled uboda nožem, žena je preminula na licu mesta, a njen muž je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu je ukazana neophodna pomoć.

Pored toga, napadač je sebi naneo i telesne povrede i uhapšen je. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA