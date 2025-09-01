UBIO ŽENU, RANIO NJENOG NOVOG MUŽA: Strašan zločin dogodio se u Moskvi

MUŠKARAC se brutalno obračunao sa bivšom ženom i ranio njenog novog muža.

Zločin se dogodio u Moskvi. Usled uboda nožem, žena je preminula na licu mesta, a njen muž je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu je ukazana neophodna pomoć.

Pored toga, napadač je sebi naneo i telesne povrede i uhapšen je.