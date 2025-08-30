SVE JAČA REPRESIJA: Talibanski lider zabranio ljubavnu poeziju i kritikovanje njegovih odluka

VOĐA talibanskog režima Hibatulah Akundžada odobrio je novi zakon kojim se zabranjuje javno kritikovanje njegovih odluka, kao i pisanje i izvođenje ljubavne poezije, saopštilo je Ministarstvo pravde Avganistana.

Zakon, objavljen u službenom glasniku Avganistana, sadrži 13 članova koji regulišu održavanje pesničkih skupova širom zemlje.

Prema tekstu zakona, pesnicima je zabranjeno da u stihovima izražavaju "svetovnu ljubav", "neprimerene emocije" i da promovišu prijateljstva između muškaraca i žena.

Takođe, strogo se zabranjuje svaki stih koji bi mogao da sadrži kritiku odluka lidera, kao i reference na ideje koje su, kako se navodi, "neislamske", uključujući feminizam, komunizam, demokratiju i nacionalizam, prenosi Avganistan internešenel.

Preambula zakona nalaže da poezija mora biti u službi odbrane islama i tumačenja šerijatskog prava.

Primenu zakona nadgledaće posebni odbori koje će činiti predstavnici ministarstva informisanja i kulture, talibanskog tela nadležnog za "vrlinu i porok", kao i saveta ulema, koji čine verski zvaničnici zaduženi za tumačenje šerijatskog prava i verskih pitanja.

Ovi odbori će imati zadatak da cenzurišu sadržaj pesničkih i javnih govora, a prekršioci će biti procesuirani u skladu sa šerijatskim zakonima.

Zakon se eksplicitno obraća "braći pesnicima", čime se isključuje prisustvo žena u ovoj oblasti, ukazuju nevladine organizacije.

Ova mera dolazi nakon što su u junu zabranjeni pesnički festivali u provincijama Parvan i Nangarhar, a više autora uhapšeno zbog kritičkih stihova.

Organizacije za ljudska prava ocenjuju da je reč o daljoj eroziji slobode izražavanja u Avganistanu i povratku talibanskoj kulturnoj represiji iz devedesetih godina, navodi Avganistan internešenel.

