SVE JAČA REPRESIJA: Talibanski lider zabranio ljubavnu poeziju i kritikovanje njegovih odluka
VOĐA talibanskog režima Hibatulah Akundžada odobrio je novi zakon kojim se zabranjuje javno kritikovanje njegovih odluka, kao i pisanje i izvođenje ljubavne poezije, saopštilo je Ministarstvo pravde Avganistana.
Zakon, objavljen u službenom glasniku Avganistana, sadrži 13 članova koji regulišu održavanje pesničkih skupova širom zemlje.
Prema tekstu zakona, pesnicima je zabranjeno da u stihovima izražavaju "svetovnu ljubav", "neprimerene emocije" i da promovišu prijateljstva između muškaraca i žena.
Takođe, strogo se zabranjuje svaki stih koji bi mogao da sadrži kritiku odluka lidera, kao i reference na ideje koje su, kako se navodi, "neislamske", uključujući feminizam, komunizam, demokratiju i nacionalizam, prenosi Avganistan internešenel.
Preambula zakona nalaže da poezija mora biti u službi odbrane islama i tumačenja šerijatskog prava.
Primenu zakona nadgledaće posebni odbori koje će činiti predstavnici ministarstva informisanja i kulture, talibanskog tela nadležnog za "vrlinu i porok", kao i saveta ulema, koji čine verski zvaničnici zaduženi za tumačenje šerijatskog prava i verskih pitanja.
Ovi odbori će imati zadatak da cenzurišu sadržaj pesničkih i javnih govora, a prekršioci će biti procesuirani u skladu sa šerijatskim zakonima.
Zakon se eksplicitno obraća "braći pesnicima", čime se isključuje prisustvo žena u ovoj oblasti, ukazuju nevladine organizacije.
Ova mera dolazi nakon što su u junu zabranjeni pesnički festivali u provincijama Parvan i Nangarhar, a više autora uhapšeno zbog kritičkih stihova.
Organizacije za ljudska prava ocenjuju da je reč o daljoj eroziji slobode izražavanja u Avganistanu i povratku talibanskoj kulturnoj represiji iz devedesetih godina, navodi Avganistan internešenel.
(Tanjug)
