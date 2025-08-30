PUTIN UOČI POSETE KINI: Prema obimu bilateralne trgovine Peking je za Rusiju bezuslovni lider, zalažemo se i za reformu UN

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je uoči posete Kini dao intervjuu kineskoj državnoj novinskoj agenciji Sinhua u kojem je govorio o odnosima Moskve i Pekinga i budućnosti Šangajske organizacije za saradnju.

Foto: Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je ocenio da su ekonomski odnosi dve zemlje dostigli neviđeni nivo.

„Od 2021. godine rast robne razmene iznosio je oko 100 milijardi dolara. Prema obimu bilateralne trgovine Kina je za Rusiju bezuslovni lider, a Rusija je prošle godine zauzela peto mesto među stranim državama spoljnotrgovinskim partnerima Kine“, rekao je Putin.

Istovremeno, ruski predsednik je kineskog lidera Si Đinpinga nazvao svojim prijateljem i podsetio da je Sijeva poseta Rusiji u maju bila veoma uspešna.

Ostale najvažnije poruke iz intervjua ruskog predsednika:

Moskva i Peking imaju podudarne stavove u vezi sa principijelnim pitanjima koja se tiču ključnih međunarodnih tema;

Strateški odnosi Rusije i Kine predstavljaju faktor stabilnosti ne samo u Evroaziji, već i u čitavom svetu. „S obzirom na to da su dve najveće države Evroazije, ne možemo da ignorišemo aktuelne izazove i pretnje, kako na zajedničkom kontinentu, tako i u čitavom svetu“, naveo je ruski predsednik.

Putin namerava sa Sijem da razgovara o svim aspektima bilateralne agende, uključujući saradnju u sferi politike i bezbednosti;

Za Kinu je izuzetno važno što je na njenom čelu čovek kao što je Si, pravi i snažan lider;

Rusija visoko ceni iskrenu želju predsednika Kine da razvija bilateralne odnose u svim pravcima;

Saradnja Moskve i Pekinga u okviru UN, ŠOS i BRIKS predstavlja značajan faktor svetske politike;

Rusko-kineska saradnja unela je pozitivne promene u rad G20 i Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje;

Rusija i Kina se zalažu za reformu UN, između ostalog i za uključivanje država globalnog Juga u Savet bezbednosti;

Moskva i Peking podržavaju reforme MMF i Svetske banke kako bi finansijski instrumenti bili dostupni svim zemljama;

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi zauzimaju jednu od najviših pozicija u izvozu Rusije u Kinu;

Rusija je jedno od glavnih tržišta u svetu za izvoz kineskih automobila;

Udeo dolara i evra u međusobnim obračunima dve zemlje su na nivou statističke greške;

Rusija čvrsto drži lidersku poziciju u izvozu nafte i gasa u Kinu;

Broj ruskih turista u Kini i kineskih u Rusiji prošle godine je porastao dva i po puta dostigao 2,8 miliona ljudi.

Perspektive ŠOS-a

Predsednik Rusije je izrazio uverenje da će ŠOS povećati svoj potencijal za reagovanje na savremene izazove i pretnje posle samita u Kini.

„Sa velikim zadovoljstvom ponovo dolazim u Tjenđin gde će biti održan samit ŠOS-a u organizaciji Kine. Očekujem da će posle samita organizacija dobiti dodatnu snažnu dinamiku i povećati svoj potencijal za reagovanje na savremene izazove i pretnje i ojačati solidarnost na čitavom evroazijskom prostoru“, rekao je Putin.

U toku je revizija istorije Drugog svetskog rata

Narodi SSSR i Kine preuzeli su na sebe glavni udarac u Drugom svetskom ratu i podneli najteže, ljudske žrtve, istakao je ruski predsednik.

„Upravo su građani naših država osetili na svojoj koži svu težinu borbe protiv okupatora i odigrali ključnu ulogu u pobedi nad nacizmom i militarizmom“, poručio je on, odlučno osudivši pokušaje izvrtanja istorije Drugog svetskog rata, heroizacije nacista, militarista i njihovih poslušnika.

U nizu zapadnih država u toku je revizija rezultata Drugog svetskog rata, falsifikovanja istorijske pravde, upozorio je on.

„U osnovi takvih opasnih tendencija je odsustvo želje da se prisetimo direktne krivice prethodnika sadašnjih zapadnih elita za svetski rat koji su započeli, želja da se izbrišu sramotne stranice iz njihove istorije i namera da se podstaknu revanšizam i neonacizam. Istorijska istina se falsifikuje i zataškava kako bi odgovarala političkoj svrsishodnosti“, naveo je ruski predsednik.

Pod izgovorom lažne ruske i kineske pretnje ponovo se rađa japanski militarizama, a u Evropi, uključujući Nemačku, pokreće se ponovna militarizacija kontinenta, zaključio je Putin.

Predsednik Rusije će od nedelje, 31. avgusta, boraviti u četvorodnevnoj poseti Kini.

Kako je rekao Putinov pomoćnik, Jurij Ušakov, ruski predsednik će prvo učestvovati na samitu ŠOS-a u Tjenđinu, a potom će u Pekingu prisustvovati vojnoj paradi povodom 80. godišnjice pobede kinedkog naroda nad militarističkim Japanom.

Putin će se sastati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, a imaće i niz drugih bilateralnih susreta, između ostalog sa premijerom Indije Narendrom Modijem i predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom.

(Sputnjik)