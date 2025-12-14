DVOJICA NAPADAČA OTVORILA VATRU NA PLAŽI U SIDNEJU: Stotine ljudi se razbežalo u panici

Na POPULARNOJ plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave, a na stotine ljudi je počelo da beži.

Foto: Tviter printskrin/ Pogledaj nove objave Razgovor The Voice Of Truth

Otvorena je vatra iz oružja što je izazvalo paniku među kupačima, zbog čega je na stotine ljudi u strahu počelo da beži sa plaže.

Dvojica naoružanih muškaraca snimljena kamerom

Prema navodima očevidaca, pucnji su se čuli oko 18:50 časova u nedelju uveče. Snimci koje su zabeležili meštani prikazuju dvojicu muškaraca obučenih u crno kako pucaju iz, kako se čini, pušaka.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

Pucali sa pešačkog mosta

Na snimcima se vidi da su muškarci pucali sa vrha pešačkog mosta, koji se nalazi iza surf kluba na plaži Bondi. Za sada nije poznato da li su osobe na snimku pripadnici policije ili neka druga služba.

Two shooters caught at Bondi Beach. Typical suspects, send all of these filthy fucking animals home. #bondi #shooting pic.twitter.com/S9WGONE0lR — ConservativeAussie (@ConservativeeAu) December 14, 2025

Policija reagovala

Policija savezne države Novi Južni Vels (NSW) apelovala je na građane da se drže podalje od tog područja dok traje policijska intervencija i istraga o incidentu.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o okolnostima pod kojima je do pucnjave došlo. Policija nastavlja da obezbeđuje područje i prikuplja informacije o događaju.

2x shooters neutralized by police @ Bondi Beach



50+ bullets fired into crowd of people from 7:00PM onwards pic.twitter.com/nhkj20V6bh — Joey (@joey_semtex) December 14, 2025

Prema snimcima sa drušvenih mreža, napadači su neutralisani. Policija ih je uhvatila i razoružala, a gnevni građani ih šutiraju.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

RAZBIJENA MEĐUNARODNA NARKO-MREŽA: 1,1 tona kokaina, 17 uhapšenih u Španiji