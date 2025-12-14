MASAKR NEVIĐENIH RAZMERA NA PLAŽI U SIDNEJU: Kruže jezivi snimci, desetine ljudi ubijeno, tela leže na sve strane (VIDEO)

Najmanje 10 ljudi je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, a likvidiran je i jedan od napadača.

Foto: Printskrin/AZ Intel/Conservative Aussie/@Joey_Semtex

Stotine ljudi je viđeno kako beže sa mesta pucnjave na plaži u Sidneju oko 18:30 u nedelju, a video s

Two shooters caught at Bondi Beach. Typical suspects, send all of these filthy fucking animals home. #bondi #shooting pic.twitter.com/S9WGONE0lR — ConservativeAussie (@ConservativeeAu) December 14, 2025

nimak prikazuje dvojicu muškaraca u crnom kako pucaju blizu parkinga na plaži.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Očevici su za "Skaj njuz" rekli da se na licu mesta čulo oko 50 pucnjeva.

2x shooters neutralized by police @ Bondi Beach



50+ bullets fired into crowd of people from 7:00PM onwards pic.twitter.com/nhkj20V6bh — Joey (@joey_semtex) December 14, 2025

Svedoci su rekli da je vladao „haos“ na plaži nakon pucnjave i da su svi počeli mahnito da beže.

Usledila je velika intervencija policije i Hitne pomoći, a desetine vozila hitne pomoći okupile su se kod centralnog parkinga Severni Bondi.

Islam has declared war against Christianity and Judaism.

Terrorist attacks not only at Christmas markets.



🚨BREAKING!!

MASS SHOOTING DURING HANNUKAH CELEBRATION AT BONDY BEACH, SYDNEY, AUSTRALIA pic.twitter.com/RxdDW0Kh3V — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) December 14, 2025

Pucnjava se dogodila na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti.

Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i u u pritvoru.

(Blic)