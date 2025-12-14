MASAKR NEVIĐENIH RAZMERA NA PLAŽI U SIDNEJU: Kruže jezivi snimci, desetine ljudi ubijeno, tela leže na sve strane (VIDEO)
Najmanje 10 ljudi je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, a likvidiran je i jedan od napadača.
Stotine ljudi je viđeno kako beže sa mesta pucnjave na plaži u Sidneju oko 18:30 u nedelju, a video s
nimak prikazuje dvojicu muškaraca u crnom kako pucaju blizu parkinga na plaži.
Očevici su za "Skaj njuz" rekli da se na licu mesta čulo oko 50 pucnjeva.
Svedoci su rekli da je vladao „haos“ na plaži nakon pucnjave i da su svi počeli mahnito da beže.
Usledila je velika intervencija policije i Hitne pomoći, a desetine vozila hitne pomoći okupile su se kod centralnog parkinga Severni Bondi.
Pucnjava se dogodila na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti.
Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i u u pritvoru.
(Blic)
Preporučujemo
DVOJICA NAPADAČA OTVORILA VATRU NA PLAŽI U SIDNEJU: Stotine ljudi se razbežalo u panici
14. 12. 2025. u 10:46
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)