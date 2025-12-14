Svet

MASAKR NEVIĐENIH RAZMERA NA PLAŽI U SIDNEJU: Kruže jezivi snimci, desetine ljudi ubijeno, tela leže na sve strane (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 12. 2025. u 10:51

Najmanje 10 ljudi je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, a likvidiran je i jedan od napadača.

Foto: Printskrin/AZ Intel/Conservative Aussie/@Joey_Semtex

Stotine ljudi je viđeno kako beže sa mesta pucnjave na plaži u Sidneju oko 18:30 u nedelju, a video s

nimak prikazuje dvojicu muškaraca u crnom kako pucaju blizu parkinga na plaži.

Očevici su za "Skaj njuz" rekli da se na licu mesta čulo oko 50 pucnjeva.

Svedoci su rekli da je vladao „haos“ na plaži nakon pucnjave i da su svi počeli mahnito da beže.

Usledila je velika intervencija policije i Hitne pomoći, a desetine vozila hitne pomoći okupile su se kod centralnog parkinga Severni Bondi.

Pucnjava se dogodila na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti.

Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i u u pritvoru.

(Blic)

