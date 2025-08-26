Svet

UKRAJINSKI DRON "POGODIO" ČLANICU NATO: Bezbednjaci potvrdili - Nema dokaza da je ruskog porekla

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 17:11

BORBENI dron sa teritorije Ukrajine pao je na jedno seosko imanje u južnoj Estoniji, potvrdila je Unutrašnja služba bezbednosti (KAPO) u Talinu.

УКРАЈИНСКИ ДРОН ПОГОДИО ЧЛАНИЦУ НАТО: Безбедњаци потврдили - Нема доказа да је руског порекла

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

-Nema naznaka da je letelica ruskog porekla, prenosi izveštaj KAPO estonska televizija ERR.

Meštani su otkrili krater i ostatke letelice na jednoj njivi u pokrajini Tartu, u ponedeljak posle podne.

-Čula sam čudan zvuk oko pet sati i nešto je preletelo preko kuće. Zvučalo je kao motocikl. Manje od minut posle, čuli smo glasnu eksploziju od koje su se tresla stakla, izjavila je Tiu, meštanka sela Akre.

Nekoliko stanovnika sela je isto tako čulo letelicu, a neki su rekli ERR da su videli kako dron leti pre nego što je pao. Svima je bilo jasno šta se desilo kada su u utorak čuli vesti.

ERR je objavila i audio-snimak drona, koji je zabeležio lokalni ptičar Veljo Runel kod sela Kutsi u pokrajini Voru, oko 4.45 časova u nedelju ujutro.

Po neslužbenim podacima, dron je pao na parcelu blizu sela Korušte, oko pet kilometara dalje od Akre.

Ukrajina već mesecima šalje dalekometne dronove u napad na ruske gradove i industriju. Po svemu sudeći, letelica koja je pala u Estoniji kretala se prema Pskovskoj oblasti ili Sankt Peterburgu. Estonske vlasti veruju da je oborena dejstvom ruskih stanica za elektronsko ratovanje.

U utorak je estonski ministar unutrašnjih poslova ove zemlje Igor Taro objavio da će Talin uložiti 200 miliona evra na "zid od dronova" i sisteme za borbu protiv bespilotnih letelica na granici sa Rusijom.

(rt.rs)

