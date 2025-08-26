MOČVARE KAO "TAJNO ORUŽJE" EVROPE: Dve zemlje NATO žele da pojačaju zaštitu zemlje
NEKE evropske vlade, uključujući Finsku i Poljsku, žele da obnove močvare na svojim teritorijama radi bezbednosti i rešavanja ekoloških problema, piše Politico, pozivajući se na izvore.
Prema njihovim informacijama, takva odluka omogućiće zaštitu granica i otežati kretanje vojne tehnike, pretvarajući močvare u prirodnu zamku. Pored toga, močvare apsorbuju ugljen-dioksid. Iako pokrivaju svega 3% površine planete, zadržavaju trećinu svetskog ugljenika.
Kada se isušuju, gas se oslobađa, što ima poguban uticaj na ekologiju. Oko 12% isušenih tresetišta u svetu predstavlja izvor 4% ukupne količine emisija koje izazivaju globalno zagrevanje, dok na svetsku avijaciju otpada oko 2,5%, navodi list.
U Evropi su se močvare dugo smatrale neproduktivnim područjem koje treba isušiti u poljoprivredne svrhe.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
Preporučujemo
LAVROV AMERIKANCIMA DEŠIFROVAO ZNAČENjE SSSR: Ima veze sa srcem i pameti
25. 08. 2025. u 21:33
TRAMPOV IZASLANIK KELOG: Evo kada će biti okončan sukob u Ukrajini
25. 08. 2025. u 19:33
TRAMP: Ne dam više novac Ukrajini
25. 08. 2025. u 18:48
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)