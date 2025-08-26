MOČVARE KAO "TAJNO ORUŽJE" EVROPE: Dve zemlje NATO žele da pojačaju zaštitu zemlje

NEKE evropske vlade, uključujući Finsku i Poljsku, žele da obnove močvare na svojim teritorijama radi bezbednosti i rešavanja ekoloških problema, piše Politico, pozivajući se na izvore.

Prema njihovim informacijama, takva odluka omogućiće zaštitu granica i otežati kretanje vojne tehnike, pretvarajući močvare u prirodnu zamku. Pored toga, močvare apsorbuju ugljen-dioksid. Iako pokrivaju svega 3% površine planete, zadržavaju trećinu svetskog ugljenika.

Kada se isušuju, gas se oslobađa, što ima poguban uticaj na ekologiju. Oko 12% isušenih tresetišta u svetu predstavlja izvor 4% ukupne količine emisija koje izazivaju globalno zagrevanje, dok na svetsku avijaciju otpada oko 2,5%, navodi list.

U Evropi su se močvare dugo smatrale neproduktivnim područjem koje treba isušiti u poljoprivredne svrhe.

