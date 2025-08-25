ĐORĐE (18) UBIO RADNICU U DEČIJOJ USTANOVI U OSLU: Bio optužen i za terorizam, planirao da povredi i druge ljude, a ovo mu je bio motiv

ĐORĐE V. (18), poreklom iz Srbije, optužen je za ubistvo Tamime Nibras Juhar (34) u Oslu u Norveškoj. Prema pisanju medija, osumnjičeni mladić je srpskog i nemačkog porekla.

Do zločina je došlo u nedelju oko 1.15 sati. Tamima Nibras Juhar, koja je rođena u Etiopiji, ubijena je na poslu u ustanovi za zaštitu dece u Kampenu u Oslu.

Osumnjičeni je identifikovan kao Đorđe Vilms, prema tri nezavisna izvora sa kojima je razgovarao Document.no. Ima i nemačko državljanstvo.

Osamnaestogodišnji mladić je živeo u ustanovi kao deo dobrovoljnog programa post-nezavisne nege, kako bi naučio da postane samostalan. Policija nije otkrila identitet uhapšenog, ali veruje da je ubistvo politički motivisano.

Navodno je davao krajnje desničarske izjave tokom ispitivanja, a optužen je i za terorizam. Navodno je planirao da povredi i druge ljude.

Đorđe V. je imao 17 godina kada je došao u centar pažnje policije, zbog ponovljenih desničarskih ekstremističkih izjava i pretnji upućenih javnim službenicima. PST je objavio da su primili prijave o zabrinutostima u martu 2025. Tada je prijavljen zbog pretnji upućenih javnom službeniku.

On nije državljanin Norveške i rođen je u inostranstvu, ističu mediji.

Đorđe je uhapšen oko 4 sata ujutru u centralnom Oslu nakon što nije platio taksi. Posedovao je ubodno oružje i rekao je da je želeo da napadne džamiju.

Šefica zajedničke organizacije, Marijana Solberg, pozvala je na odgovore o tome zašto je žena bila sama na poslu. Među advokatima i stručnjacima je dobro poznato da mnogi stanovnici takvih ustanova mogu biti opasni, posebno zato što je počinilac bio pod istragom zbog nekoliko slučajeva pretnji.

Prema pisanju TV 2, mladić je veći deo svog života proveo u Norveškoj i dugo je bio u sistemu zaštite dece.

