ZEMLJOTRES POGODIO AZIJU: Zaresla se Indija i Mjanmar

ZEMLjOTRES jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod granice Mjanmara i Indije

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, prema EMSC

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros područje u blizini granice Mjanmara i Indije, saopštio je Evropsko- mediteranski seizmološki centar (EMSC).

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 24 mi SW of #Mawlaik (#Myanmar) || 10 min ago (local time 11:26:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/yxIONrvHBW — EMSC (@LastQuake) August 22, 2025



U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

(Tanjug)