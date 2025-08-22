Svet

ZEMLJOTRES POGODIO AZIJU: Zaresla se Indija i Mjanmar

V.N.

22. 08. 2025. u 08:19

ZEMLjOTRES jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod granice Mjanmara i Indije

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО АЗИЈУ: Заресла се Индија и Мјанмар

Foto: Novosti

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, prema EMSC

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros područje u blizini granice Mjanmara i Indije, saopštio je Evropsko- mediteranski seizmološki centar (EMSC).


U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku