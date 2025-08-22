ZEMLJOTRES POGODIO AZIJU: Zaresla se Indija i Mjanmar
ZEMLjOTRES jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod granice Mjanmara i Indije
Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, prema EMSC
Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros područje u blizini granice Mjanmara i Indije, saopštio je Evropsko- mediteranski seizmološki centar (EMSC).
#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 24 mi SW of #Mawlaik (#Myanmar) || 10 min ago (local time 11:26:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/yxIONrvHBW — EMSC (@LastQuake) August 22, 2025
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.
(Tanjug)
