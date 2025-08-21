RUSIJA SLAVI VELIKI JUBILEJ: Nizom manifestacija započinje obeležavanje 80 godina od osnivanja Specijalnog komiteta za atomsku energiju
OVE godine ruska nuklearna industrija obeležava 80. godišnjicu. Specijalni komitet za atomsku energiju, Rusija je osnovala 20. avgusta 1945, a kao odgovor na pretnju SAD, za četiri godine razvila je nuklearno oružje (bomba RDS-1 uspešno testirana 1949). Istovremeno, SSSR je postao pionir i lider u miroljubivoj upotrebi nuklearne energije. Domaći stručnjaci izgradili su prvu nuklearnu elektranu u Obninsku 1954, a prvi nuklearni ledolomac "Lenjin" stvoren je za istraživanje Arktika 1959. Glavna tema godišnjice može se izraziti u tri reči: ponos, inspiracija i san.
Podvizi osnivača industrije izvor su ponosa za nuklearne naučnike, koji su inspirisani dostignućima prethodnih generacija i planiraju da idu dalje i prošire mogućnosti. Jubilej - 80. godišnjica, obeležava se raznim događajima, a glavni su koncert i izložba u Nižnjem Novgorodu i Međunarodni forum "Svetska atomska nedelja" koji će se održati u Moskvi od 25. do 28. novembra.
Nižnji Novgorod je već započeo centralne proslave Svečanim koncertom "Era sanjara" održanim 20. avgusta i izložbom koja se otvara 21. avgusta. Veliki koncert sa elementima pozorišne predstave, u režiji Igora Krutoja, održan je na glavnom gradskom stadionu, a privukao je oko 30.000 gledalaca, uključujući 20.000 zaposlenih u kompanijama Rosatoma. Nastupili su Dima Bilan, Nikolaj Baskov, Konstantin Habenski, Aleksej Guskov i bend Umat2rman. Na kraju događaja, zvaničnici su uputili čestitke, a solisti Boljšoj teatra izveli su muzičko delo "Era sanjara" koje je komponovao Igor Krutoj na stihove Elizavete Grinkevič. Događaj se organizuje u saradnji sa VTB grupom.
Od 21. avgusta, naučno-umetnička izložba "Atom. Budućnost" biće otvorena u Kulturnom centru Pakhausi u Nižnjem Novgorodu. Izložba je inspirisana budućim tehnologijama koje pruža nuklearna nauka i industrija. "Atom. Budućnost" je rezultat zajedničkih napora mladih umetnika, naučnika, arhitekata i stručnjaka za multimedijalne delatnosti. Osim umetničkih objekata, slika, plakata i multimedijalnih instalacija, posetioci će moći da vide velike makete objekata budućnosti, poput nuklearnih ledolomaca, energetskih jedinica i svemirskih raketa. Na izložbi će biti predstavljeni i savremeni visokotehnološki uređaji, poput bioprintera, svemirskog odela za misiju na Mars i postojeće tehnologije koje omogućavaju tu budućnost.
Međunarodni forum "Svetska atomska nedelja" uključivaće izložbu dostignuća Rosatoma i njegovih partnera, kao i naučno-obrazovni maraton koji organizuje Sverusko društvo "Znanje". Očekuje se da će izložba privući lidere iz nekoliko zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND), Azije, Afrike i Latinske Amerike (uključujući lidere zemalja zainteresovanih za razvoj nacionalnih nuklearnih programa), vladine zvaničnike, predstavnike velikih kompanija, naučnike i privrednike.
Osim toga, mnogobrojni koncerti posvećeni 80. godišnjici nuklearne industrije održavaju se u "nuklearnim" gradovima. U okviru programa "Teritorija kulture Rosatoma", na koncertima nastupaju poznati ruski muzičari i bendovi (Nadežda Babkina i "Ruska pesma", Denis Majdanov, Svetlana Surganova, Pelageja, itd.), kao i talentovani izvođači iz "nuklearnih gradova" koji su pobedili na onlajn takmičenju u muzici i plesu održanom od novembra 2024. do januara 2025. godine. Koncerti se održavaju u svim "nuklearnim" gradovima. Regionalne vlasti, gradske kompanije i opštinske administracije partneri su u maratonu jubilarnih nastupa.
