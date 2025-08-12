OVO JE TRUDNICA SA BALKANA SVIREPO UBIJENA U MELBURNU: NJenom partneru odsekli glavu, pa je nabili na kolac
Atena Georgopulos (39) je navodno ubijena zajedno sa svojim 50-godišnjim partnerom Endruom Ganom u njihovoj kući u Maunt Vejverliju na jugoistoku Melburna , neposredno pre 22 časa u ponedeljak uveče po lokalnom vremenu. Trudnica je pronađena mrtva pored svog partnera, kome je navodno odsečena glava pre nego što je nabijena na kolac
Zlokobni grafiti su takođe pronađeni ispisani na kući u Maunt Vejverliju gde je par navodno ubijen, piše Dejli mejl.
Teško naoružana policija je u ponedeljak u 21:55 časova po lokalnom vremenu okupirala imanje nakon što je komšija čuo viku i pozvao hitnu pomoć.
Beskućnik star 34 godine sa dva velika psa uhapšen je ubrzo nakon toga, šest kilometara dalje, na železničkoj stanici Vestal oko 1:40 u utorak po lokalnom vremenu, ali nije optužen.
Detektivi sada istražuju da li su grafiti na kući - koji uključuju „Ti si gej“, „Dosta je bilo“, „Izdaja“ i „Karma“ - povezani sa stravičnom scenom pronađenom unutra.
Očigledno preteće poruke bile su ispisane na zidovima svetlećim žuto-zelenim i crnim sprejom, kao i na ogradi imanja.
Na licu mesta je više policajaca koji su izvršili uviđaj.
Detektivi su sada otkrili da se pritvoreni muškarac ispituje u vezi sa smrtnim slučajevima i da je poznavao ubijeni par.
Njihovi najbliži rođaci su obavešteni, a obdukcija će biti obavljena u sredu. Još uvek pokušavaju da uspostave vezu sa muškarcem koji je u pritvoru.
Detektivi su rekli da u ovoj fazi ne traže nikoga drugog u vezi sa incidentom, ali su rekli da je u navodnom ubistvu korišćeno oružje, iako ne vatreno.
Policija je blokirala ulicu dok detektivi odeljenja za ubistva nastavljaju istragu.
Motiv navodnih ubistava nije poznat, ali se navodi da bi droge mogle biti uzrok.
Detektiv inspektor Din Tomas iz Odeljenja za ubistva rekao je da je policija primila nekoliko poziva u vezi sa incidentom na toj adresi pre ovog stravičnog otkrića.
- Policija je pozvana oko 21:20 na osnovu vike koja se čula iz objekta. Zatim je upućen drugi poziv koji je sugerisao da je slučaj možda hitniji, a policija je stigla nekoliko minuta kasnije i očigledno je pronašla muškarca i ženu mrtve u prostorijama - rekao je on.
Detektiv inspektor Tomas rekao je da su teško naoružani specijalisti, uz pomoć policijskog helikoptera, pratili uhapšenog muškarca do stanice, gde je priveden.
- Osoba koju smo priveli bila je u društvu dva velika psa, mislim da bi to izgledalo prilično očigledno ljudima koji su možda bili u tom području - dodao je.
Detektiv inspektor Tomas dodao je da će forenzičke ekipe i istražitelji biti na licu mesta veći deo dana, a savetovanje se nudi i onima koji žive u susednim kućama.
Jedan komšija je rekao da ne poznaje ljude u kući i da nikada nije čuo za bilo kakve probleme ili da je policija dolazila u stan pre sinoć.
- To je mirno mesto - rekao je čovek.
Portparol policije Viktorije potvrdio je da istražitelji istražuju grafite.
