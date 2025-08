ITALIJA KAZNAMA KROTI TURISTE: Uvedena brojna pravila za čije kršenje se naplaćuje od 25 do 500 evra

LETO 2025. godine u Italiji, obeleženo masovnim turizmom nikada do sada viđenim na brojnim destinacijama, donelo je niz restriktivnih mera i zabrana kako bi se očuvala teritorija, održao dekor gradova i omogućilo lokalnom stanovištvu da živi koliko može normalnim životom.

Foto: unsplash.com

Od Portofina do Kaprija, od Amalfija do Sardinije, od Dolomita do jezera Garda, u luksuznim letovalištima, ponajviše je zabrana sa upozorenjem da se kazne za uvedena pravila kreću od 25 do 500 evra. Nema ležanja na zemlji gde ti se prohte, sedenja na trotoaru sa koferom pored tebe, niti na zidiću terasa odakle se vidi panorama, na trgovima izvan ugostiteljskih objekata, sa grickanjem možda jedne fokače, pice ili sladoleda, nikakvo pivo ili bočica u ruci doneti iz neke samoposluge. U Amalfiju se otpad mora strogo baciti u različite kontejnere, u crkve se ne može ući golih leđa. Radi se na vaspitanju turista, onih koji su navikli na sistem "uzmi i baci".

Ako se u milansku Skalu ne može ući u kratkim pantalonama i papučama, zašto bi se šetalo gradom bos, u kupaćem kostimu ili kupaćim gaćama, a golih grudi? A na brojnim plažama je "zatvoren broj" za ulazak, posebno onim luksuznijim gde se plati da bi se uživalo u miru, bez buke i opušteno. Na plažama je zabranjeno da se, kao u nekom estetskom salonu nude maserke, a bez dozvole i kvalifikacije, u sumnjivim higijenskim uslovima, a sve u cilju zaštite zdravlja turista. Noćni život je više nego ikada regulisan. Ne može se prodavati alkohol u radnjama posle određenih sati uveče, pa sve do sedam ujutru. Muzika na moru može samo do propisanih sati ili na brodovima-diskotekama isključivo na udaljenosti većoj od 500 metara od obale.

Uspostavljene su takozvane crvene zone, bez bučnog noćnog života ili sa ograničenjem do ponoći. Ulazak u veći broj gradova i lokacija je limitiran u danima vikenda. U Veneciji se ograničava uplatom ulaska od 5 evra za veći broj turista od utvrđenog. Tako je i na planinama i jezerima gde se beleži masovniji turizam nego ikada. U Dolomitima je krcato i čeka se dugo u redu za uspinjače. Parkinzi su prenatrpani, ograničen je broj mesta, a organizovani su mali autobusi koji prevoze turiste. Na plaže Sardinije se ulazi sa ulaznicom kupljenom preko aplikacije, čak i na onim slobodnim plaća se 3,5 evra. Na jezeru Garda u više mesta takođe može da uđe samo ograničen broj. U Rimu se čeka u redu da se priđe Fontani di Trevi, senzori broje i kada je ušao dozvoljeni broj turisti da se fotografišu, bace novčić i udaljavaju se da bi ušli i drugi.