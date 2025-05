RAT u Ukrajini ušao je u 1.165. dan.

Ahmat unitio VSU: Probali upad u Kursku oblast

Pripadnici specijalne jedinice "Ahmat" sprečili su pokušaj ukrajinskih snaga da se probiju u Kursku oblast, napisao je na Telegramu čečenski lider Ramzan Kadirov.

Uništeni dronovi VSU

Ruska vojska uništila je dva ukrajinska bespilotna čamca (BEK) u Crnom moru, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rusi ušli u Kotljarovku na granci sa Dnjepropetrovskom oblasti (mapa/video)

„Hrabri“ jurišnici su prodrli u Kotljarovku, savladavši duboki jarak uz pomoć merdevina na granici Dnjepropetrovske oblasti.

Na Novopavlovskom pravcu, jurišne grupe snaga „Centar“ su neustrašivo napale preko polja i ušle u Kotljarovku, prešavši duboki jarak uz pomoć merdevina.

Rusi na korak do Dnjepropetrovske oblasti (VIDEO)

Trupe „Hrabrih" razbijaju odbranu ukrajinskih oružanih snaga, napredujući ka Dnjepropetrovskoj oblasti.

Uralski izviđači 90. divizije grupe snaga „Centar“ nastavljaju da uništavaju odbrambene linije, tehniku i pešadiju ukrajinskih oružanih snaga u blizini granice DNR i Dnjepropetrovske oblasti.

Nakon napada dronova, jurišni avioni se kreću napred i približavaju se ulasku u ukrajinski region iz Donbasa.

Noćna bitka: Vojnici 255. puka napali su oklopna vozila i pešadiju ukrajinskih oružanih snaga u pravcu Mirnograda (VIDEO)

Volgogradski borci su prvo postavili mine, a zatim otkrili oklopna vozila sa jurišnom grupom ukrajinskih oružanih snaga koja se kreće u sivu zonu kako bi zauzela položaje.

Nakon što je oprema dignuta u vazduh, naši operativci su precizno odradili napad, dokrajčivši pešadiju.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1300 vojnika za dan

Ruska grupa „Sever“ porazila je ljudstvo i tehniku ukrajinske vojske u različitim delovima Harkovske i Sumske oblasti. Protivnik je izgubio do 170 militanata, dva oklopna vozila, 16 automobila i pet artiljerijskih oruđa;

U protekla 24 časa jedinice grupe „Zapad“ porazila je ukrajinske formacije u Harkovskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno više od 220 ukrajinskih vojnika, a uništen oklopni transporter M113, lanser za sistem „heron“ hrvatske proizvodnje, četiri automobila, pet artiljerijskih oruđa i tri skladišta municije;

Grupa „Jug“ uništila je ljudstvo i tehniku sedam ukrajinskih brigada u različitim delovima DNR. Protivnik je izgubio više od 235 militanata, oklopni transporter M113, tri automobila, četiri artiljerijska oruđa, četiri skladišta municije i stanicu za radioelektronsko ratovanje;

Grupa „Istok“ je u prethodna 24 časa nastavila napredovanje u dubinu odbrane protivnika. Ukrajinske snage izgubile su do 170 vojnika, oklopno vozilo, osam automobila i četiri artiljerijska oruđa;

Grupa „Centar“ poboljšala je položaje na prednjem delu. U borbama je poginulo i ranjeno do 460 ukrajinskih vojnika, a uništen tenk, četiri oklopna vozila, tri automobila i jedno artiljerijsko oruđe;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ u Zaporoškoji i Hersonskoj oblasti tokom proteklog dana poginulo je i ranjeno do 60 ukrajinskih vojnika. Uništen je jedno ukrajinsko vozilo „hamvi“, šest automobila, stanica za radioelektronsku borbu i skladište municije;

Tokom noći sa teritorije Ukrajine izvršen je pokušaj nanošenja raketnog udara na infrastrukturu Krima sa osam krstarećih raketa vazdušnog baziranja „storm šedou“ i tri protivbrodske rakete „neptun“. Sve rakete su uništene. Takođe su snage Crnomorske flote uništile 23 bespilotna čamca koja su pokušala da napadnu priobalne objekte na Krimu.

Grupa "Sever" uništila "bredli" (VIDEO)

Ruski vojnici grupe „Sever“ uništili su borbeno vozilo pešadije „bredli“ u Sumskoj oblasti Ukrajine pomoću „lanceta“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Peskov: Poziv vlasti ukrajniskim snagama za Dan pobede je bogohuljenje prema Britancima

Poziv vlasti u Londonu ukrajinskim oružanim snagama za Dan pobede je bogohuljenje i nepoštovanje prema Britancima koji su dali svoje živote u Drugom svetskom ratu, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov

-Pozivati sledbenike neonacističkih elemenata i one koji veličaju neonaciste u svojoj zemlji na proslavu Dana pobede, to, naravno, ne samo što je nepoštovanje britanskog naroda, onih britanskih veterana koji su dali svoje živote tokom Drugog svetskog rata, to je bogohuljenje - istakao je Peskov.

Ukrajinske trupe na vojnoj paradi u Londonu

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da će ukrajinske trupe, zajedno sa britanskim trupama, učestvovati na paradi u Londonu povodom 80. godišnjice pobede nad nacističkom Nemačkom.

Ukrajinski dron pogodio crkvu Svetog Georgija Pobedonosca

Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je crkvu Svetog Georgija Pobedonosca u selu Tolokonoje u Belgorodskoj oblasti, usled detonacije kupole su se zapalile, ali je požar brzo ugašen, saopštio je gubernator Vjačeslav Gladkov.

Vojnici GUR-a uništili Su-30 napadom mornaričkog drona

Vojnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine uništili su ruski borbeni avion Su-30 udarom mornaričkog drona Magura, objavio je GUR.

Naglašava se da je reč o prvom uništenju borbenog aviona u svetu od strane mornaričkog drona.

Ruski višenamenski lovac, čija je vrednost procenjena na oko 50 miliona dolara, zapalio se u vazduhu i srušio se u more, piše Ukrinform.

Ukrajinski medij piše da se napad na borbeni avion dogodio se u vodama blizu luke Novorosijsk, gde Rusi kriju ostatke Crnomorske flote.

U sinoćnom napadu na Harkov povređeno preko 50 ljudi

Tokom napada na Harkov prethodne večeri ruska vojska je koristila udarne dronove sa termobaričnim bojevim glavama, saopštava Harkovsko regionalno tužilaštvo.

Trenutno je poznato da je 51 osoba povređena usled masovnog napada ruskog dronova na Harkov, piše Ukrainska pravda.

Među povređenima su dve devojčice, starosti 11 i 16 godina.

Rostovska oblast proglasila vanredno stanje

U Rostovskoj oblasti je proglašeno vanredno stanje zbog pada ostataka uništene ukrajinske bespilotne letelice, što je izazvalo dva požara, saopštile su lokalne vlasti.

Ostaci su doveli do požara na krovovima dve kuće u selu Celina i iz jedne je evakuisana petočlana porodica, dok je druga kuća nenaseljena, prenosi RIA Novosti.

Medvedev: Zeleni neobrijani kreten je rekao da odbija Putinov predlog

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je odbijanje Vladimira Zelenskog da pristane na prekid vatre verbalnom provokacijom „zelenog neobrijanog kretena“.

O tome je pisao na svom Telegram kanalu.

- Zeleni neobrijani kreten je rekao da odbija Putinov predlog za trodnevno primirje 9. maja i da ne može da garantuje bezbednost svetskih lidera u Moskvi. A, ko traži njegove garancije? To je samo verbalna provokacija - napisao je Medvedev.

Zelenski odbacio primirje i preti liderima koji odu u Moskvu

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski zvanično je odbacio predlog predsednika Rusije Vladimira Putina za primirje 9. maja.

Takođe je izjavio da „Ukrajina ne može da garantuje bezbednost svetskih lidera u Moskvi 9. maja“.

Napadnut Novorosijsk

Ukrajinske snage napale su tokom noći Novorosijsk. U napadu je ranjeno pet lica, saopštio je gradonačelnik Andrej Kravčenko.

On je dodao da su u napadu oštećene stambene zgrade.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, iznad Krasnodarskog kraja noćas je uništeno 47 bespilotnih letelica.

Uništen oklopni transporter ukrajinske vojske



Jedinice ruskih FPV dronova grupe „Jug“ uništile su kod Pokrovska oklopni transporter ukrajinske vojske, saopštili su u ruskoj vojsci.



Dejstvovali moćni ruski lovci

Ruski lovci Su-25 izveli su napad na ukrajinske snage u šumskoj oblasti u zoni odgovornosti grupe „Istok“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Napad je izvršen avionskim nevođenim raketama.

Čečenska dominacija

Snage specijalne namene „Ahmat“ i nekoliko drugih jedinica grupe „Sever“ sprečavaju pokušaje ukrajinske vojske da pređu granicu iz pravca Sumske oblasti, izjavio je komandant jedne od grupa.

Uprkos činjenici da sve pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da preseku ovo područje sprečavaju borci „Ahmata“ u saradnji sa drugim jedinicama grupe „Sever“, Kijev nastavlja da šalje diverzantske grupe, dodao je on.



