CVEĆARI BI DA PRODAJU CVEĆE: Paradoksalni zakon za prvomajske praznike u Francuskoj ostavlja bez zarade celu jednu branšu

Situacija dostojna zamešateljstva iz Kafkinih pripovetki zadesila je francuske prodavce cveća.

Foto: Piksabej

Tokom prvomajskih praznika, zakonom je zabranjen rad svima koji ne obavljaju suštinsku delatnost za funkcionisanja društva. Cvećari to svakako nisu. A na cveću se toga dana zaradi mnogo para.

Prvi maj je dan kada se proda najviše đurđevaka, cveta koji se ovde tradicionalno kači za rever i poklanja na Praznik rada. Ali, to rade ulični prodavci, kojima je, paradoksalno, dozvoljeno da na ovaj način dopune kućni budžet.

Suma nije mala. Prošle godine je potrošeno preko 19 miliona evra za kupovinu buketa belih zvončića na taj dan. Sav taj novac slio se u džepove "tezgaroša" i ove godine, dok su registrovani prodavci cveća, na temperaturi od 25 stepeni kada su ulice vrvele od prolaznika, ostali "kratkih rukava".

Zakon o radu u Francuskoj je striktan. Na 1. maj mogu da rade samo neophodne delatnosti, kao što su zdravstvo ili transport. U Strazburu, čak, po tradiciji toga dana ne saobraćaju ni tramvaji. Cvećari, baš kao ni pekari ili obućari, nisu neizostavni za neometano funkcionisanje, pa su obavezni da stave ključ u bravu.

S druge strane, običnom svetu kao i udruženjima dozvoljeno je da izađu na trotoare i prodaju đurđevke. I tu postoje pravila. Može da se prodaje samo divlji cvet, a ne onaj koji se posebno gaji za ovu priliku. Ipak, to je teško proveriti. Dozvoljeno je da se bere u sopstvenom dvorištu ili u šumi. Ali, to mora da bude u razumnim količinama – do petnaest stručaka.

Na ulici ne mogu da se postavljaju štandovi. Dozvoljene su samo posude s vodom, da cveće ne uvene. Takođe, ne sme da se ometa saobraćaj, a ovi cvetovi ne mogu da se prodaju ni u blizini cvećara. Negde su potrebne i dozvole iz opštine. Na ovu prodaju se ne plaća porez. Ko ne poštuje pravila, rizikuje kaznu od 300 evra.

Svake godine, za prvi maj, ulice francuskih gradova preplave prodavci đurđevaka. Za to vreme, cvećari moraju da sede kod kuće. Iznervirani ovom situacijom, rešili su da promene zakon. U Senatu je neposredno pred ovogodišnji praznik podnet zahtev za promenu paragrafa.

Tradicija kaže da poklanjanje buketa belih zvnočića znači doneti nekome sreću. Francuski cvećari se nadaju da će se i njima posrećiti da se prvog maja bave svojim poslom.

BELO UMESTO CRVENOG

Još su stari Rimljani slavili cvetanje đurđevka krajem aprila i početkom maja u ime dolaska lepših dana. I kod Kelta je ovaj cvet bio simbol buđenja prirode i blagostanja. Kada je 1560. godine sin Katarine Mediči francuski kralj Luj Deveti dobio na poklon đurđevak, oduševio se njegovom lepotom, pa je ustanovio njegovo deljenje na dvoru, kao znak sreće. Među revolucionarima su se kasnije nosile crvene trake i cvetovi, ali je maršal Peten u Francuskoj za 1. maj 1941. godine utvrdio cvet "neutralne", bele boje. Tradicija je ostala.