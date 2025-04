ISTRAŽITELjI veruju da je Nikita Kasap ubio svoje roditelje da bi finansirao plan za atentat na predsednika SAD i nameštao Rusiji.

Policajci su takođe pronašli ispražnjen revolver, kutije municije i dva mobilna telefona tokom zaustavljanja saobraćaja. "Čini se da je Kasap napisao manifest koji poziva na ubistvo predsednika Sjedinjenih Država. Bio je u kontaktu sa drugim stranama u vezi sa svojim planom da ubije predsednika i zbaci vladu Sjedinjenih Država", navodi se u nalogu koji je otpečaćen u petak. „Činilo se da je ubistvo njegovih roditelja bio pokušaj da se pribave finansijska sredstva i autonomija neophodna za sprovođenje njegovog plana“, dodaje se.

FBI navodi da je Kasap platio, barem delimično, dron i eksploziv namenjen za upotrebu kao „oružje za masovno uništenje“. U izjavi se navodi da je oprema trebalo da podrži planirani napad.

Poruke otkrivene na njegovom telefonu pokazale su da Kasap razgovara o zaveri sa neidentifikovanim korisnikom na Telegramu. On je 21. januara upitao: „Koja će država biti okrivljena za zločin?“ Korisnik je odgovorio: „Rusija će biti kriva za to, to je cilj.

Kasapov telefon je takođe sadržao razgovore sa korisnikom koji je koristio ukrajinski telefonski broj, kako se činilo da se razgovara o planu bekstva nakon napada. „Koliko dugo ću morati da se krijem pre nego što budem preseljen u Ukrajinu? 1-2 meseca?“ upitao je. "Dakle, dok sam u Ukrajini, moći ću da nađem normalan posao i da imam normalan život? Čak i ako se sazna da sam to uradio?" dodao je on.

Agenti su takođe pronašli snimke ekrana dokumenta od tri stranice pod nazivom „Ubrzajte kolaps“, kreiranog 28. februara. Manifest je pozivao na političko nasilje, uključujući i ubistvo predsednika, da bi izazvali društveni haos i „zaštitili belu rasu“.

Tvrdilo se da je „neophodno ubrzati kolaps“ onoga što je nazvao „vlade okupiranih Jevrejima“, počevši od Sjedinjenih Država. „Bela rasa ne može da preživi ako Amerika ne propadne“, tvrdi Kasap.

- Što se tiče zašto, konkretno Trampa, mislim da je očigledno. Otklanjanjem predsednika, a možda i potpredsednika, to će garantovano doneti neki haos — i ne samo to, već će dodatno izneti u javnost ideju da su atentati i ubrzavanje kolapsa moguće stvari- navodi se u drugom odlomku.

Kasap je zadržan uz kauciju od milion dolara i suočava se sa dve tačke optužnice za ubistvo sa namerom prvog stepena, zajedno sa sedam drugih krivičnih dela, uključujući skrivanje leša i krađu identiteta. On se vraća u sud 7. maja.

