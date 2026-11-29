Nemanja Bezbradica ima novi angažman! Nekadašnji košarkaš Partizana karijeru nastavlja u KK Surčin, članu Druge muške regionalne lige Centar, koji se ove sezone bori za plasman u viši rang takmičenja.

FOTO: Milan Maricic/ATAImages

Surčin je tako dobio zvučno pojačanje i veliko iskustvo u borbi za vrh tabele. Prema trenutno dostupnim podacima, ekipa zauzima treće mesto sa četiri pobede, iza Čukaričkog, koji ima pet, i Beka iz Koteža sa sedam trijumfa.

Bezbradica ima 33 godine i iza sebe bogatu međunarodnu karijeru, tokom koje je nastupao u nekoliko evropskih prvenstava. U Surčin stiže nakon angažmana u Rumuniji, gde je branio boje Valčee.

OD OKK BEOGRADA DO PARTIZANA

Košarkaš rođen u Kninu prve ozbiljne korake napravio je u OKK Beogradu, gde je prošao mlađe kategorije i dobio priliku u prvom timu još pre punoletstva. Nakon toga preselio se u Radnički sa Crvenog krsta, odakle je stigao do Partizana.

U crno-belom dresu proveo je dve sezone i osvojio jednu titulu, a potom je karijeru nastavio u inostranstvu. Nastupao je za Zrinjski i letonski VEF Riga, da bi se kasnije vratio u Srbiju i zaigrao za Beovuk.

Usledile su epizode u Češkoj i Litvaniji, gde je nosio dres Šauljaija, a potom je ponovo otišao u Rumuniju. Sada ga očekuje novi izazov u domaćoj košarci, u dresu Surčina.

ODLIČJA SA REPREZENTACIJOM SRBIJE

Bezbradica je ostavio trag i u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije. Bio je deo kadetske reprezentacije koja je 2009. godine osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.

Dve godine kasnije, sa juniorskom selekcijom do 18 godina, stigao je do srebrnog odličja na Evropskom prvenstvu u Poljskoj.

Posebno se izdvaja i zlatna medalja sa Omladinskih olimpijskih igara, osvojena u basketu 3x3, što predstavlja još jedan značajan uspeh u njegovoj karijeri.

Dolazak nekadašnjeg igrača Partizana predstavlja ozbiljno pojačanje za Surčin, koji želi da iskoristi njegovo iskustvo i kvalitet u nastavku borbe za plasman u viši rang takmičenja.