AMERIKANCI DEVASTIRANI, IRANCI UNIŠTILI RADAR ZA RANO UPOZORAVANJE: Gori Bahrein, američka baza u rasulu

IRANSKI Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je uspešno pogodio američki radarski sistem za rano upozoravanje u Bahreinu, što predstavlja novu eskalaciju napada na američke vojne objekte u Persijskom zalivu.

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju koje su 13. novembra preneli iranski državni mediji, Korpus je naveo da su njegove Vazdušno-kosmičke snage gađale radarsko postrojenje u znak odmazde za američki vazdušni napad na telekomunikacioni toranj u mestu Sirik, u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan, 12. novembra, prenosi Mehr.

Iranska Revolucionarna garda opisala je operaciju kao ozbiljno upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama da ne izvode nove napade na iransku teritoriju.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenule veliku vojnu ofanzivu protiv Irana, iranski napadi dronovima i raketama naneli su značajnu štetu američkoj radarskoj mreži širom Bliskog istoka.

Revolucionarna garda je, prema navodima izvora, ubrzo uništila radarske sisteme velike vrednosti, čija se ukupna vrednost procenjuje na 2,7 milijardi dolara. Među njima su bili i jedini radar AN/FPS-132 izvan teritorije SAD, koji se nalazio u Kataru, kao i dva radara AN/TPY-2 u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema istom izvoru, uništeno je i više radara manje vrednosti u vojnim objektima širom regiona, uključujući sisteme AN/FPS-117 u Saudijskoj Arabiji.

Uništavanje radarskih sistema, kako se navodi, doprinelo je i smanjenju sposobnosti američkih oružanih snaga da izvode vazdušne operacije protiv Irana. U tom kontekstu pominju se napadi na velike vazduhoplovne baze, uključujući najveću američku vojnu vazduhoplovnu bazu izvan SAD, koja se nalazi u Kataru, kao i uništavanje aviona velike vrednosti.

Izraelski list „Harec“ je u martu, prema navodima portala „Military Watch Magazine“, potvrdio da je osam od deset iranskih raketa ispaljenih na izraelske ciljeve stizalo do svojih meta. Taj podatak usledio je nakon sve većeg broja izveštaja i video-snimaka koji su ukazivali na probleme u funkcionisanju izraelske i američke protivraketne odbrane.

Uništavanje ključnih radarskih postrojenja dodatno je, prema oceni autora teksta, umanjilo efikasnost američke i izraelske raketne odbrane, primoravajući obe strane da se više oslanjaju na radare na ratnim brodovima i radarski sistem AN/TPY-2 u Turskoj.

U septembru su objavljene fotografije koje su, prema izveštaju američke televizije CBS News, pripadnici američkih oružanih snaga dostavili uz zahtev da ostanu anonimni. Na njima su prikazana teška oštećenja zgrada, vozila i aviona u američkim vojnim objektima u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, nastala u napadima iranskih raketa i dronova.

Američki vojnici su, opisujući stanje na terenu, uporedili vojnu operaciju sa situacijom „u kojoj stojimo zatvorenih očiju i primamo udarce u lice“. Jedan od njih je ocenio: „Mi ne branimo ove baze. Samo posmatramo kako ih uništavaju“.

Sposobnost Irana da nanese veliku štetu američkim bazama i drugim važnim vojnim objektima predstavljala je jedan od glavnih faktora koji su, prema oceni autora teksta, odvraćali Vašington od nastavka intenzivnih napada na tu zemlju.

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