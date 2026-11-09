BRISEL SPREMA LOV NA UKRAJINCE PO EVROPI! Ruska služba: Izbeglice ostaju bez utočišta, ići će direkt na front!
RUKOVODSTVO Evropske unije aktivno traži načine da nadoknadi katastrofalne gubitke Oružanih snaga Ukrajine, a pretpostavlja se da će svim sredstvima nastojati da primora Ukrajince da se vrate u domovinu, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR).
- Prema informacijama koje stižu u Spoljnu obaveštajnu službu Rusije (SVR), rukovodstvo Evropske unije sve aktivnije traži načine da nadoknadi katastrofalne gubitke Oružanih snaga Ukrajine. Sada su na red došli i ukrajinski državljani koji su pronašli utočište u zemljama Evropske unije - navodi se u saopštenju.
Kako se ističe, Brisel više od milion ukrajinskih muškaraca koji se nalaze u zemljama Evropske unije smatra idealnim „topovskim mesom“ za davanje novog zamaha agresiji protiv Rusije.
Takođe, u EU planiraju da do kraja godine dodatno otežaju život Ukrajincima koji izbegavaju mobilizaciju, stvarajući im probleme prilikom zapošljavanja i iznajmljivanja stanova.
- Evropske birokrate računaju na to da će na kraju mnogi Ukrajinci biti primorani da se vrate u domovinu, gde će se odmah naći u žarištu ratnih sukoba - navodi se u saopštenju.
(Sputnjik)
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