TURSKA SPREMA VELIKI VOJNI PREOKRET: Ankara planira bazu u Saudijskoj Arabiji i novu odbrambenu strategiju

TURSKA priprema novi koncept odbrane koji podrazumeva planiranje za mogućnost rata velikih razmera, proširenje vojnog prisustva u inostranstvu, ujedinjenje vojnih struktura u Libiji i mogućnost uspostavljanja turske vojne baze u Saudijskoj Arabiji, objavio je Hurijet.

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Kako je navedeno, Ministarstvo nacionalne odbrane Turske oblikuje novu strategiju koja bi oružane snage pripremila za globalne bezbednosne izazove i omogućila širenje njihovog prisustva u Africi i Aziji. Novi pristup podrazumeva i razvoj logističke podrške, linija snabdevanja i sporazuma sa zemljama domaćinima.

U Libiji, gde Ankara održava vojne odnose i sa istokom i sa zapadom zemlje, razmatra se uspostavljanje jedinstvene vojske i zajedničke komandne strukture.

Na sastanku predstavnika dve strane u Ankari 23. oktobra razgovarano je o mogućim rešenjima.

Plan se odvija u dve faze: vojnom ujedinjenju, nakon kojeg bi usledilo političko pomirenje. Navedeno je da jedna od opcija predviđa da Abdul Hamid Dbeiba ostane premijer, a Kalifa Haftar postane načelnik Generalštaba.

Drugi deo novog koncepta odnosi se na Sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke, koji predviđa saradnju Turske, Saudijske Arabije i Pakistana u oblasti odbrambene industrije, vojne obuke, zajedničke proizvodnje, transfera tehnologije i razmene obaveštajnih podataka.

Nakon imenovanja penzionisanog pakistanskog general-potpukovnika Naumana Mahmuda za prvog generalnog sekretara 23. septembra, u toku je uspostavljanje zajedničkog sedišta, u kojem će svaka zemlja imati po pet vojnih i diplomatskih predstavnika.

Saudijska Arabija ponudila je Turskoj uspostavljanje vojne baze na svojoj teritoriji, po modelu sličnom turskoj vojnoj strukturi u Kataru.

Ciljevi bi bili jačanje odvraćanja, obuka i savetodavna podrška saudijskim vojnicima i razvoj zajedničkih odbrambenih kapaciteta.

Mogućnost uspostavljanja baze povezana je sa završetkom parlamentarne procedure u Turskoj i dobijanjem potrebnih ovlašćenja za raspoređivanje trupa. Navedeno je i da Vašington vidi regionalnu odbrambenu saradnju kao mogući element ravnoteže i stabilnosti na Bliskom istoku.

Prema procenama iz Ankare, SAD bi tokom 2027. i 2028. mogle da nastoje da smanje svoje direktno vojno angažovanje u regionu i veći deo bezbednosnih odgovornosti prepuste regionalnim partnerima.

(Tanjug)