TRAMPA RAZBESNELA NESUĐENA SNAJKA: Bivša verenica Donalda mlađeg, ambasadorka SAD u Atini, u središtu afere

BIVŠA verenica Donalda Trampa mlađeg, sina američkog predsednika, ambasadorka SAD u Grčkoj Kimberli Gilfojl, razbesnela je šefa Bele kuće i državnog sekretara Marka Rubija koji sada, ogorčeni, razmatraju njenu smenu.

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Upućeni tvrde da bi odluka o tome mogla da bude doneta već ove nedelje i da bi, shodno tome, Gilfojlova mogla da bude povučena iz Atine, već za koji dan. Ona je optužena da je bogatim biznismenima obećavala političke usluge u zamenu za novac i luksuzna putovanja. Optužbe koje su procurile u javnost, terete je da je diplomatski položaj i bliskost sa porodicom Tramp, koristila za sticanje lične koristi.

Mediji navode da je posebno ljut Rubio koga je Gilfojlova prošle nedelje srdačno dočekala u grčkoj prestonici, pa je odbio da komentariše, uz argument da "nije njegov posao da reaguje uvek kad neko medijima dostavi neke informacije". U medijskim izveštajima ističe se "da je i Tramp izuzetno besan zbog skandala". Čaršija nagađa da ga je posebno iznervirala činjenica da Gilfojlovoj ovo nije prva afera, kao i to što je sebi napravio dodatni problem, pokušavajući da je odvoji od svog sina, jer je, navodno, zato i poslao u Americi daleku Grčku.

U središtu najnovije afere je tvrdnja Erika Ditersa višegodišnjeg Trampovog saveznika i donatora pokreta MAGA da je Gilfojlova od njega tražila 100.000 dolara da bi izmirila dug prema "Ameriken ekspresu", nudeći mu, zauzvrat pristup visokim zvaničnicima Trampove administracije!?

- To se nigde neće pojaviti ako novac uplatiš direktno Ameriken ekspresu - navodno mu je napisala u poruci preko aplikacije "Signal" u julu 2025, uoči potvrđivanja njenog imenovanja u Senatu, tvrdi "Volstrit džornal".

Kimberli odbacila optužbe PORTPAROL američke ambasade u Atini, izjavio je da je Kimberli Gilfojl, "savesno poštovala etička pravila Stejt departmenta i smernice za prijavljivanje poklona", dok je ona sama odlučno odbacila optužbe. Sada se, međutim, suočava sa mogućnošću da ostane bez diplomatske funkcije, upravo zbog optužbi da je bliskost sa porodicom pokušala da unovči, pa će je nekadašnje članstvo u porodici Tramp, skupo koštati.

Diters ističe da mu je obećala da će biti njegov "bezuslovno odani saveznik" u Trampovom svetu ukoliko joj uplati novac. Tu se, međutim, ne završava spisak optužbi na račun ambasadorke, svojevremeno udate za demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Njusoma, a potom verene za Donalda Trampa mlađeg sa kojim je raskinula 2024. Džornal piše da se hvalila vezama sa bogatim grčkim biznismenima koji su joj plaćali luksuzna putovanja, dok je ona, zauzvrat, koristila svoj diplomatski položaj da lobira za njihove poslove interese. Na snimku, u koji je list imao uvid, Gilfojlova je američkom biznismenu poručila:

- Znaš, mogu da ti obezbedim ceo svet. Ti to zaslužuješ. Zaradiću ti j..... mnogo novca!

Navodno je pokušala da obezbedi pozivnicu za večeru u Davosu, organizovanu u čast Erika Trampa, drugog po starešinstvu sina američkog lidera. Ceo slučaj, navode mediji, predmet je istrage saveznog nadzornog tela, koje ispituje i navode o primanju poklona i usluga od grčkih biznismena. Upitan da prokomentariše, Tramp je, prenose mediji, delovao uzdržano.

- I ja sam tek čuo za to, šteta. Ne znam mnogo o tome, ali ona je uvek bila veoma ljubazna - poručio je predsednik SAD novinarima ispred Bele kuće.