Nesreće

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Tri osobe povređene u saobraćajnim nesrećama

Танјуг

14. 10. 2026. u 07:10

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TOKOM protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

ТЕШКА НОЋ У БЕОГРАДУ: Три особе повређене у саобраћајним несрећама

Foto: I. Marinković

Od tri lakše povređene osobe dve su zbrinute na licu mesta, a jedna je prevezena u Urgentni centar.

Hitna pomoć je imala tokom noći 113 intervencija, od kojih je 21 intervencija bila na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i stariji pacijenti, zbog povišenog pritiska i gušenja.

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