ZEMLJOTRES U BiH: Udar jačine 3,1 stepen po Rihteru
ZEMLjOTRES magnitude 3.1 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelju 27. septembra u 08:34 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Reč je o mestu Goražde, u blizini naselja Kovači.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.6895 i dužine 18.7915.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
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