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ZEMLJOTRES U BiH: Udar jačine 3,1 stepen po Rihteru

В.Н.

27. 09. 2026. u 08:44

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ZEMLjOTRES magnitude 3.1 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelju 27. septembra u 08:34 časova, na području Bosne i Hercegovine.

ЗЕМЉОТРЕС У БиХ: Удар јачине 3,1 степен по Рихтеру

Foto: AI generated

 Reč je o mestu Goražde, u blizini naselja Kovači.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.6895 i dužine 18.7915.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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