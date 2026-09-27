SNAŽNA OLUJA POKORILA SEVEROISTOK SAD: Desetine hiljada u mraku, evakuacija zbog istorijskih poplava

SNAŽNA oluja praćena obilnom kišom i vetrom pogodila je severoistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje i otkazivanje stotina letova i događaja.

Foto: Veštačka inteligencija

Snažan vetar oborio je dalekovode, pa je bez struje u Nju Džersiju ostalo gotovo 28.000 korisnika.

Na Long Ajlendu i u oblasti Rokavejz, prema kompaniji PSEG Long Ajlend, u subotu uveče bez struje je bilo gotovo 13.000 korisnika. Kombinacija snažnih udara vetra i izuzetno visoke plime izazvala je poplave u priobalnim delovima američkih saveznih država Nju Džersija i Njujorka, gde su pod vodom ostale ulice, automobili i prizemlja pojedinih zgrada, prenosi Njujork tajms.

U mestu Edžvoter u Nju Džersiju, reka Hadson se izlila, zbog čega su pripadnici službi za vanredne situacije evakuisali goste hotela uz obalu. Kako navodi Njujork tajms, poplavljeno je i naselje u blizini aerodroma "Džon F. Kenedi" u gradu Njujorku. Udari vetra na pojedinim mestima premašili su 80 kilometara na sat, dok su u Nantaketu u saveznoj državi Masačusetsu dostigli oko 100 kilometara na sat.

Oluja je izazvala probleme i u avio-saobraćaju. Na aerodromu Logan u Bostonu otkazano je više od 250 letova, što predstavlja oko četvrtine saobraćaja tog aerodroma, dok su stotine letova na tri glavna njujorška aerodroma kasnile.

Opasnost od novih priobalnih poplava ostaje velika zbog jačine oluje, njenog sporog kretanja i izuzetno visoke plime izazvane punim Mesecom, napominje njujorški list. Upozorenja na priobalne poplave izdata su do nedelje uveče, po lokalnom vremenu, za severoistočni Nju Džersi, jugoistočni Njujork i obalu Masačusetsa, uključujući Kejp Kod i Nantaket.

Meteorolozi upozoravaju da bi obilne padavine mogle da izazovu bujične poplave, posebno u priobalnom delu Masačusetsa, delovima Rod Ajlenda i na istočnom Long Ajlendu. Očekuju se značajne padavine i na području Njujorka. Meteorolozi navode da bi ovo mogla biti prva u nizu oluja koje će narednih meseci pogoditi istočnu obalu SAD sličnom putanjom, pod uticajem klimatskog fenomena El Ninjo.

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