VUČEVIĆ U BAČKOM PETROVCU: ''Ujedinjena Srbija'' odgovor na podele i nasilje, niko ne sme da nas svađa

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević poručio je danas u Bačkom Petrovcu da lista ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' predstavlja, kako je rekao, odgovor na podele i nasilje, i listu koja poštuje sve građane Srbije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

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Vučević je istakao da je obaveza svih da čuvaju zajedništvo naroda koji žive u Vojvodini i Srbiji, navodeći da su različitosti bogatstvo zemlje i da niko ne sme da ih ugrožava.

On je rekao da je i sam išao u školu u Bačkom Petrovcu i naglasio da je to mesto primer suživota Slovaka i Srba, kao i da tako treba i da ostane.

''Niko ne sme da nas svađa'', poručio je Vučević, dodajući da ''Ujedinjena Srbija'' podrazumeva zajedništvo svih građana i poštovanje prava Srba, Slovaka, Mađara, Bošnjaka, Rusina, Rumuna, Roma, Bunjevaca, Bugara i drugih naroda da govore svojim jezikom, koriste svoje pismo, čuvaju veru, praznike, običaje i tradiciju.

Govoreći o nasilju, Vučević se osvrnuo i na događaj u Kuli, gde je, prema njegovim rečima, muškarac sa sekirom napao žene i kuću u kojoj žive žena sa dvoje maloletne dece i nepokretna starica.

On je ocenio da takvi događaji predstavljaju upozorenje društvu i poručio da se ne sme ćutati na nasilje, posebno na pozive na nasilje nad ženama.

Prema njegovim rečima, lista ''Ujedinjena Srbija'' protivi se blokadama, podelama i nasilju, i predstavlja politiku u kojoj svi građani treba da imaju pravo da sačuvaju svoj identitet i budu poštovani.

Vučević se osvrnuo i na ekonomsku politiku, pominjući nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, za kojeg je rekao da je visoko plasiran kandidat na Studentskoj listi koji se zalagao za drugačiju politiku kursa dinara koja bi negativno uticala na rate kredita, plate i penzije građana.

On je pozvao građane da na izborima sami procene šta je najbolje za njih i njihove porodice, dodajući da će izborni rezultat biti prihvaćen bez obzira na ishod.

''Glas naroda je za nas vrhovna zapovest'', rekao je Vučević i dodao da svi učesnici izbora imaju obavezu da poštuju volju građana.

Tokom današnje posete opštini Bački Petrovac Vučević je obišao Domaću mlekaru u Magliću i razgovarao o njenom razvoju.

"Mlekara ima važnu ulogu u ovom kraju: sarađuje sa lokalnim proizvođačima mleka, doprinosi otvaranju radnih mesta i jača domaću proizvodnju. Mali proizvođači i porodična gazdinstva čuvaju naša sela. Uz njih smo bili i uz njih ćemo biti, kako bi mogli da rade, planiraju i razvijaju se", poručio je Vučević.

(Alo)