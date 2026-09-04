GORI HRVATSKA: Na terenu skoro 100 vatrogasaca, buktinja stigla do kuća

IZNAD hrvatskog grada Solina kasno sinoć izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, ali je sprečeno njegovo širenje na stambene objekte, saopšteno je iz vatrogasne službe Splitsko-dalmatinske županije.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Požar je izbio oko 22.50 sati u naselju Ninčevići, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu.

Na intervenciji je bilo angažovano ukupno 95 vatrogasaca sa 29 vozila, prenosi Hina.

Oko 30 vatrogasaca ostalo je da dežura tokom noći i jutros, nakon što je požar stavljen pod kontrolu, navodi se u saopštenju vatrogasne službe.

Požar u Ninčevićima nije prouzrokovao evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća, dodaje se u saopštenju.

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