Svet

OPSADNO STANJE U NEMAČKOJ: Specijalci opkolili energetsko postrojenje, helikopteri nadleću Ganderkeze

V.N.

04. 09. 2026. u 07:43

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NOVA drama u Nemačkoj i potencijalni novi udar na kritične infrastrukture. Nakon sumnje na sabotažu na trafostanici u Dormagenu, bezbednosne službe ponovo reaguju. Ovog puta policijska operacija u toku je na trafostanici u Ganderkeseu.

ОПСАДНО СТАЊЕ У НЕМАЧКОЈ: Специјалци опколили енергетско постројење, хеликоптери надлећу Гандеркезе

Foto: Hannes P. Albert / AFP / Profimedia

Prema informacijama Bilda, pripadnici službi za intervencije opkolili su objekat u okrugu Oldenburg i blokirali prilaz širem području. I policijski helikopter nadleće teren. Policija za sada govori samo o "sumnjivim okolnostima".

Nije poznato šta je tačno pronađeno na prostoru trafostanice niti da li je pričinjena šteta.

Međutim, prema dosadašnjim navodima policije, nije došlo do požara. Intervencija i dalje traje. Na licu mesta je i Savezna agencija za tehničku pomoć, čije ekipe reflektorima osvetljavaju šire područje.

 

Pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu u Severnoj Rajni-Vestfaliji

Podsetimo, u četvrtak se dogodio incident u Dormagenu (Severna Rajna-Vestfalija). Tamo je jedan prolaznik otkrio sumnjive naprave u blizini trafostanice. Policija sumnja na mogući pokušaj sabotaže.

Prema navodima istražitelja, očigledno je bilo planirano namerno izazivanje kratkog spoja.

Nadležni takođe poseduju pismo u kojem se preuzima odgovornost, a koje se odnosi i na slične incidente u Berghajmu i Janšvaldeu.

Prema informacijama BILD-a, pronađene naprave slične su konstrukcijama koje su već korišćene u prethodnim slučajevima. Istražitelji sada proveravaju da li iza napada stoji isti počinilac ili ista grupa.

Proverava se i da li je intervencija na trafostanici u Donjoj Saksoniji povezana sa mogućim slučajem sabotaže u Dormagenu.

(Telegraf)

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