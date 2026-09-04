Svet

TRAMP UDARIO NA EVROPU: "Stotine milijardi dolara dato Ukrajini i NATO-u besplatno"

V.N.

04. 09. 2026. u 07:26

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da će od evropskih zemalja tražiti da SAD-u nadoknade novac za vojnu pomoć i municiju ranije poslatu Ukrajini, uz nagoveštaj da bi prodaja naoružanja savezničkim zemljama mogla privremeno da bude obustavljena.

ТРАМП УДАРИО НА ЕВРОПУ: Стотине милијарди долара дато Украјини и НАТО-у бесплатно

Foto: Depositphotos/PromesaStudio, Alex Brandon/AFP/Profimedia

Tramp je u objavi na društvenim mrežama kritikovao izveštaje o značajno smanjenim zalihama američke municije, koje su, prema navodima, iscrpljene tokom rata u Iranu, istovremeno poručivši da SAD povećavaju proizvodnju i zalihe municije.

 - Uzimamo ih za sebe, za SAD, umesto da ih prodajemo drugima, ali će prodaja saveznicima uskoro ponovo početi - napisao je Tramp, preneo je Rojters. On je dodao da je "stotine milijardi dolara dato Ukrajini i NATO-u besplatno", ocenivši da bi taj novac platila Evropa "da je samo bila zamoljena", i najavio da će SAD, iako sa zakašnjenjem, tražiti taj novac nazad.

Tramp je za takvu politiku okrivio administraciju svog prethodnika Džozefa Bajdena. SAD i NATO razvili su prošle godine inicijativu Prioritetna lista potreba Ukrajine (PURL), u okviru koje evropske zemlje plaćaju nabavku američkog oružja za Ukrajinu.

Rojters je prošlog meseca objavio da je američka vojska tokom rata sa Iranom potrošila veliki deo svojih zaliha preciznih raketa velikog dometa, što je izazvalo zabrinutost u vezi sa spremnošću američkih oružanih snaga za buduće sukobe.

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