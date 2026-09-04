Svet

"NE ZAMERAJTE NAM SE!" Jeziva poruka Izraela obilazi svet: Rušenje režima u Iranu je na dohvat ruke

Танјуг

04. 09. 2026. u 07:36

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CENTRALNA misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.

НЕ ЗАМЕРАЈТЕ НАМ СЕ! Језива порука Израела обилази свет: Рушење режима у Ирану је на дохват руке

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uveren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo pretnju, da srušimo ovaj režim - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Izraela.

Poručio je Teheranu da se "ne zamera" Izraelu.

- Ako ste išta naučili, ne zamerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobedimo - rekao je on.

Ranije juče, izraelski minsitar odbrane Izrael Kac je rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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