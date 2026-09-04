"NE ZAMERAJTE NAM SE!" Jeziva poruka Izraela obilazi svet: Rušenje režima u Iranu je na dohvat ruke
CENTRALNA misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.
- Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uveren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo pretnju, da srušimo ovaj režim - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.
On je ocenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Izraela.
Poručio je Teheranu da se "ne zamera" Izraelu.
- Ako ste išta naučili, ne zamerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobedimo - rekao je on.
Ranije juče, izraelski minsitar odbrane Izrael Kac je rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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