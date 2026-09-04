"NE ZAMERAJTE NAM SE!" Jeziva poruka Izraela obilazi svet: Rušenje režima u Iranu je na dohvat ruke

CENTRALNA misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.

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- Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uveren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo pretnju, da srušimo ovaj režim - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Izraela.

Poručio je Teheranu da se "ne zamera" Izraelu.

- Ako ste išta naučili, ne zamerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobedimo - rekao je on.

Ranije juče, izraelski minsitar odbrane Izrael Kac je rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.

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