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LJUDI 9 DANA BILI U RUŠEVINAMA, PRONAĐENI ŽIVI: Čudo kakvom se niko nije nadao, pogledajte akciju spasavanja (VIDEO)

В.Н.

04. 09. 2026. u 07:16

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U OBIMNOJ spasilačkoj akciji u Nepalu, dvojica radnika izvučena su živa iz tunela hidroelektrane Trišuli 3A, čitavih devet dana nakon razornih bujičnih poplava koje su odnele više od 1.200 života.

ЉУДИ 9 ДАНА БИЛИ У РУШЕВИНАМА, ПРОНАЂЕНИ ЖИВИ: Чудо каквом се нико није надао, погледајте акцију спасавања (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Nepal Army via AP

Vlasti su saopštile da je prva spasena osoba Sandžaja Šah, mašinski poslovođa u Elektroprivredi Nepala (NEA). Sureš Raut, visoki zvaničnik Elektroprivrede Nepala koji se nalazi na mestu spasavanja, rekao je za Bi-Bi-Si da spasioci pružaju kiseonik Šahu. Vlasti dodaju da on trenutno nije u stanju da govori.

Šah je helikopterom prevezen u Batar, severozapadno od glavnog grada Katmandua.

- Tako sam, tako srećan, čekao sam ove vesti. Ovo daje nadu da će i drugi biti spaseni živi - rekao je za BBC Šahov kolega, Sureš Čaudari.

Druga spasena osoba je Kabir Maharđan. Prema navodima vlasti, Maharđan se nakon spasavanja "nasmejao i bio zahvalan".

U sklopu velike akcije spasavanja, inženjeri upumpavaju vazduh u tunele hidroelektrana. Stotine od više od 5.000 ljudi koji se i dalje vode kao nestali su radnici angažovani u mreži tunela na hidroenergetskim gradilištima duž reke.

Odvojene operacije spasavanja trenutno se sprovode na još oko šest tunela hidroelektrana, u kojima se strahuje da je zarobljeno više od 150 ljudi. Dve osobe koje su do sada spasene izvučene su iz tunela Trišuli 3A, piiše BBC.

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