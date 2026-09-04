LJUDI 9 DANA BILI U RUŠEVINAMA, PRONAĐENI ŽIVI: Čudo kakvom se niko nije nadao, pogledajte akciju spasavanja (VIDEO)
U OBIMNOJ spasilačkoj akciji u Nepalu, dvojica radnika izvučena su živa iz tunela hidroelektrane Trišuli 3A, čitavih devet dana nakon razornih bujičnih poplava koje su odnele više od 1.200 života.
Vlasti su saopštile da je prva spasena osoba Sandžaja Šah, mašinski poslovođa u Elektroprivredi Nepala (NEA). Sureš Raut, visoki zvaničnik Elektroprivrede Nepala koji se nalazi na mestu spasavanja, rekao je za Bi-Bi-Si da spasioci pružaju kiseonik Šahu. Vlasti dodaju da on trenutno nije u stanju da govori.
Šah je helikopterom prevezen u Batar, severozapadno od glavnog grada Katmandua.
- Tako sam, tako srećan, čekao sam ove vesti. Ovo daje nadu da će i drugi biti spaseni živi - rekao je za BBC Šahov kolega, Sureš Čaudari.
Druga spasena osoba je Kabir Maharđan. Prema navodima vlasti, Maharđan se nakon spasavanja "nasmejao i bio zahvalan".
U sklopu velike akcije spasavanja, inženjeri upumpavaju vazduh u tunele hidroelektrana. Stotine od više od 5.000 ljudi koji se i dalje vode kao nestali su radnici angažovani u mreži tunela na hidroenergetskim gradilištima duž reke.
Odvojene operacije spasavanja trenutno se sprovode na još oko šest tunela hidroelektrana, u kojima se strahuje da je zarobljeno više od 150 ljudi. Dve osobe koje su do sada spasene izvučene su iz tunela Trišuli 3A, piiše BBC.
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