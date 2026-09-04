ZELENSKI NAJAVIO: Uskoro sastanak sa Vitkofom i Kušnerom u Kijevu

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da se očekuje da će se specijalni izaslanici predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, sastati sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u narednim danima, nakon što je ukrajinska strana dobila potvrdu o planiranim susretima u Moskvi i Kijevu.

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Zelenski je, u večernjem obraćanju građanima, rekao da je ukrajinski tim koji se bavi pregovorima sa predstavnicima američkog predsednika u stalnoj komunikaciji sa Vašingtonom i da su okvirno utvrđeni datumi budućih sastanaka, navodi Unian.

- Praktično smo sa njima u komunikaciji 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i sada se pripremamo za sastanke. Postoje preliminarni datumi. Očekujemo da ovde, u Kijevu, vidimo predstavnike američkog predsednika - rekao je Zelenski.

On je dodao da je ukrajinska strana dobila potvrdu američkih zvaničnika da će biti održani sastanci u Moskvi i Kijevu.

- Očekujemo sastanak u narednim danima. To je veoma važno. Važno je da Amerika i dalje bude aktivna. Spremni smo za sastanke sa njima u Ukrajini, na visokom nivou i sadržajno - rekao je ukrajinski predsednik.

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