RASTU TENZIJE U HRVATSKOJ: Milanović traži vanredno zasedanje Hrvatskog sabora

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović će zbog ekološke katastrofe u Gospiću predsedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću uputiti zahtev za vanredno zasedanje Hrvatskoga sabora, najavljeno je iz kabineta predsednika Republike.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ Gordan Panić/ bg

Milanovićeva odluka usledila je nakon jučerašnje neuspešne vanredne sednice Odbora za okolinu s koje su, nakon gotovo sat vremena rasprave ni o čemu, otišli predstavnici građanskih inicijativa i opozicioni političari.

Milanović će vanredno zasedanje zatražiti na osnovu člana 79. stava 2. Ustava RH, prema kojem Hrvatski sabor vanredno zaseda na zahtev predsednika, Vlade ili većine poslanika.

Nakon što Milanović podnese službeni zahtev, predsednik Hrvatskoga sabora dužan je da uputi poziv i sazove vanrednu sednicu u roku od osam dana, što je precizirano Poslovnikom o radu parlamenta.

Milanović, u svom pisanom zahtevu tačno navodi dnevni red i teme o kojima Sabor mora raspravljati. Jandroković nema ustavno pravo da menjam odbije ili da dopunjuje predložene teme, već je dužan da sazove sednicu tačno za onaj dnevni red koji je naveden u zahtevu. Zasad nije poznato šta konkretno Milanović planira da stavi na dnevnik red vanredne sednice, piše zagrebački Jutarnji list.

Sabor može raspravljati i donositi odluke samo ako je na sednici prisutna većina svih poslanika (najmanje 76).

Ako poslanici parlamentarne većine ili opozicije namerno napuste sednicu ili se ne pojave,, predsedavajući mora prekinuti sednicu i odgoditi raspravu zbog gubitka kvoruma.

Ako bude kvoruma, prihvatanje Milanovićevih predloga zavisi od toga kako će poslanici glasati. A kako HDZ i dalje drži većinu, mogu raspravljati o problemu, ali na kraju glasanjem odbiti zaključke koje Milanović bude predložio.

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