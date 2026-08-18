"OVO JE NOVA TERITORIJA AMERIKE": Tramp podigao praštinu kontraverznom objavom, napravio i mapu (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dodatno je podigao tenzije oko Ormuskog moreuza nakon što je na društvenim mrežama objavio objavu na kojoj je strateški plovni put označen kao "nova teritorija SAD".

Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Objava je usledila nakon što je Tramp prethodno najavio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da proglase Ormuski moreuz svojom teritorijom. Govoreći o situaciji u regionu, Tramp je rekao da mu se ta ideja dopada i da bi takvu odluku mogao da donese "vrlo brzo".

Ormuški moreuz predstavlja jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu i nalazi se između Irana i Omana. Kroz njega prolazi značajan deo svetske trgovine naftom, zbog čega svako ozbiljnije ograničavanje plovidbe ima direktne posledice po globalno tržište energenata.

Tramp svoje stavove obrazlaže tvrdnjom da SAD trenutno imaju kontrolu nad pomorskim saobraćajem kroz ovaj prolaz zahvaljujući američkim vojnim operacijama i blokadi. Međutim, sama američka kontrola plovidbe ne znači da Vašington može jednostrano da promeni međunarodni status Ormuskog moreuza.

Američki predsednik izjavio je juče da će Sjedinjene Američke Države "žestoko bombardovati Oman" ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog moreuza.

Iran je odbacio Trampove tvrdnje i poručio da će Ormuski moreuz ostati pod iranskim suverenitetom. Teheran je istovremeno postavio uslove za ponovno otvaranje prolaza, uključujući ukidanje američke blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid vojnih pretnji.

Trampova objava dolazi u trenutku kada su pregovori Vašingtona i Teherana praktično zastali, dok Iran i dalje drži Ormuski moreuz zatvorenim.

Zbog rizika od produžene blokade, poslednjih dana ponovo su porasle cene nafte na svetskom tržištu.

(Telegraf)