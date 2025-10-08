PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno

PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.

Foto: Profimedia

Na koji način, Plenković nije otkrio, ali je za danas najavio razgovor predstavnika hrvatskog JANAF-a i mađarskog MOL-a o ceni transporta nafte, što je poslednjih sedmica bila tema žestokih rasprava između Zagreba i Budimpešte.

Predsednik hrvatske vlade je istakao da su cene JANAF-a uporedive s cenama drugih naftovoda u Evropi i da je sposoban da dopremi svu potrebnu naftu za MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj.

Mađarski ministar spoljnih poslova Petar Sijarto optužio je Hrvatsku za ratno profiterstvo i na društvenim mrežama napisao svoj stav obrazložio ovako:

- Koliko god hrvatska vlada to poriče, svakako žele da profitiraju od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu taksu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od početka rata, a sada žele da onemoguće našoj zemlji kupovinu ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je kako je bezobrazluk tvrditi da Hrvatska profitira, jer ova zemlja još od 2022. godine ne kupuje rusku naftu, kao i da je profiter - Mađarska.

Inače, akcionarsko društvo "Intelidžens" iz Sankt Peterburga, koje je deo "Gasprom grupe", postalo je u septembru vlasnik 11,304 odsto akcija NIS-a, "Gasprom njeft" ima 44,85 odsto, a Republika Srbija 29,87 procenata. Ostalo je u rukama malih akcionara.

(rt.rs)