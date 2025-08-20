SPREMA SE "GRMLJAVINSKA BOMBA": Na Jadranu haos, već udara 5000 munja - Hrvatska se sprema za ozbiljan udar
JAKO nevreme stiže u region, a Hrvatska se sprema za ozbiljan udar.
Nakon niza vrelih dana u kojima su temperature neretko prelazile 35 stepeni Celzijusa u region stiže promena vremena, a Hrvatska se sprema za ozbiljan udar.
Kako navode, postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.
-Lokalno je moguće da budu i izraženiji, praćeni jakim vetrom, najpre uveče. Od sredine dana poneki pljusak s grmljavinom moguć je i u drugim mestima u unutrašnjosti kao i na severu Dalmacije. Duvaće umeren jugozapadni vetar, na Jadranu i jugo koje će tokom večeri jačati. Najviša temperatura vazdua od 27 do 32 °C- navode iz DHMZ-a.
Stranica IstraMet objavila je kako su u poslednjih par sati zabeležili više od 5000 udara munja.
Napisali su kako vrlo snažan sistem ide prema Istri te da su mogući "grmljavinska bomba" i pijavice.
(Telegraf.rs)
