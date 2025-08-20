Region

SPREMA SE "GRMLJAVINSKA BOMBA": Na Jadranu haos, već udara 5000 munja - Hrvatska se sprema za ozbiljan udar

V.N.

20. 08. 2025. u 11:11

JAKO nevreme stiže u region, a Hrvatska se sprema za ozbiljan udar.

СПРЕМА СЕ ГРМЉАВИНСКА БОМБА: На Јадрану хаос, већ удара 5000 муња - Хрватска се спрема за озбиљан удар

Foto Pixabay free images

Nakon niza vrelih dana u kojima su temperature neretko prelazile 35 stepeni Celzijusa u region stiže promena vremena, a Hrvatska se sprema za ozbiljan udar.

Kako navode, postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

 -Lokalno je moguće da budu i izraženiji, praćeni jakim vetrom, najpre uveče. Od sredine dana poneki pljusak s grmljavinom moguć je i u drugim mestima u unutrašnjosti kao i na severu Dalmacije. Duvaće umeren jugozapadni vetar, na Jadranu i jugo koje će tokom večeri jačati. Najviša temperatura vazdua od 27 do 32 °C- navode iz DHMZ-a.

Stranica IstraMet objavila je kako su u poslednjih par sati zabeležili više od 5000 udara munja.

Napisali su kako vrlo snažan sistem ide prema Istri te da su mogući "grmljavinska bomba" i pijavice.

(Telegraf.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu