VIŠE od jednog veka nakon što je Albert Ajnštajn objasnio kako se sitne čestice kreću kroz tečnosti, naučnici su otkrili da njegovo objašnjenje ne obuhvata sve pojave koje nastaju pri brzinama bliskim brzini svetlosti.

Foto: Tanjug/AP/NASA

Novo istraživanje moglo bi da pomogne fizičarima da bolje razumeju materiju koja je postojala u prvim trenucima nakon Velikog praska, kada svemir još nije imao oblik kakav danas poznajemo.

Istraživači sa Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) i Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari razvili su teorijski model koji preciznije opisuje kretanje čestica kroz izuzetno vrelu materiju. Njihovi rezultati, objavljeni u Fizikal Rivju Leters, predstavljaju moguću dopunu Ajnštajnovom radu iz 1905. godine. navodi Sajtek Dejli.

Povratak u najraniju istoriju svemira

Da bi se razumeo značaj ovog istraživanja, potrebno je vratiti se u najraniju istoriju svemira.

Neposredno nakon Velikog praska materija je bila potpuno drugačija od one koju danas poznajemo. Svemir je bio ispunjen kvark-gluonskom plazmom, izuzetno vrelom mešavinom subatomskih čestica koje su se kretale brzinama bliskim brzini svetlosti.

Temperatura je dostizala približno bilion stepeni, a ovakvo stanje materije trajalo je svega nekoliko mikrosekundi. Kako se svemir hladio, kvarkovi i gluoni počeli su da se povezuju, stvarajući stabilnije čestice, među kojima su protoni i neutroni.

Iako naučnici ne mogu neposredno da posmatraju materiju iz tog davnog perioda, mogu da stvore slične uslove u laboratoriji. U velikim akceleratorima sudaraju jone pri brzinama bliskim brzini svetlosti, a tokom tih sudara nakratko nastaju sićušne količine kvark-gluonske plazme.

Prilikom sudara jona zlata stvaraju se kapljice ove materije veličine približno atomskog jezgra. One postoje izuzetno kratko, približno 10⁻²⁴ sekunde, zbog čega je proučavanje njihovih osobina veoma zahtevno.

Jedan od načina da se sazna šta se događa unutar plazme jeste praćenje teških kvarkova. Ove čestice prolaze kroz nju, ali nisu deo okolne materije čije se osobine ispituju. Zbog toga njihovo kretanje može otkriti kako plazma deluje na čestice koje se kroz nju kreću.

Da bi pravilno protumačili te promene, fizičari moraju da razumeju kako kvarkovi reaguju na delovanje sredine koja ih okružuje. Upravo tu se pojavljuje problem koji naučnici pokušavaju da reše već dve decenije.

Braunovo kretanje

Još 1827. godine botaničar Robert Braun primetio je da se sitna zrna polena u vodi neprestano i nepravilno kreću, iako voda naizgled miruje. Ova pojava kasnije je nazvana Braunovo kretanje.

Albert Ajnštajn je 1905. godine objasnio da takvo kretanje nastaje usled neprekidnog delovanja atoma i molekula tečnosti na čestice koje se u njoj nalaze. Sitni, nasumični potisci neprestano menjaju pravac i brzinu kretanja čestice, dok je otpor sredine istovremeno usporava. Ajnštajn je pokazao da između ovih uticaja postoji određena ravnoteža, zahvaljujući kojoj čestica vremenom dostiže istu temperaturu kao njena okolina.

Njegovo objašnjenje postalo je osnova za proučavanje kretanja čestica kroz različite tečnosti i gasove. Međutim, naučnici su ustanovili da poznati odnos između nasumičnih potisaka i otpora više nije dovoljan kada se čestice kreću brzinama bliskim brzini svetlosti.

Kako bi istražili ovaj problem, Žan di Plesi sa MIT-a i Bruno Šajhing-Hičfeld sa Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari proučavali su kretanje teških kvarkova kroz gas sastavljen od kvarkova i gluona.

Najpre su razmatrali uslove u kojima čestice međusobno relativno slabo deluju, što je omogućilo preciznije proračune. Zatim su izračunali kako jaka nuklearna sila utiče na promene u kretanju teškog kvarka. Na osnovu tih rezultata dobili su raspodelu verovatnoće različitih promena njegove količine kretanja. Drugim rečima, pokušali su da utvrde koliko često kvark trpi slabije ili snažnije potiske dok prolazi kroz plazmu.

Prema uobičajenom modelu Braunovog kretanja, najveći broj takvih promena trebalo bi da bude mali, dok bi veoma snažni potisci morali da budu izuzetno retki.

Ovakva raspodela verovatnoće prikazuje se karakterističnom krivom u obliku zvona. Najčešće promene nalaze se oko njenog središta, dok su ekstremne promene, u suprotnim pravcima, pođednako malo verovatne.

Novi proračuni pokazali su da teški kvarkovi ne prate u potpunosti takav obrazac. Snažni potisci javljaju se češće nego što predviđa klasični model, a njihova raspodela nije simetrična.

Istraživači su ustanovili da je veliki potisak koji dodatno usporava kvark verovatniji od pođednako snažnog potiska koji bi ga ubrzao više nego što se očekuje na osnovu otpora sredine. To znači da se ponašanje čestica pri izuzetno velikim brzinama razlikuje od onoga što opisuje uobičajeni model Braunovog kretanja. Kod slabijih potisaka rezultati su slični Ajnštajnovom objašnjenju, ali kod snažnijih dolazi do značajnih odstupanja.

Uočen isti obrazac

Naučnici su potom ponovili proračune za plazmu sastavljenu od različitih vrsta čestica i uočili isti obrazac. Sličnu raspodelu prepoznali su i u ranijem istraživanju plazme u kojoj čestice međusobno snažno deluju, iako su fizički procesi u takvoj sredini drugačiji.

Ovakvo podudaranje ukazuje na mogućnost da je reč o opštijoj osobini kretanja čestica pri brzinama bliskim brzini svetlosti, a ne o pojavi karakterističnoj samo za jednu vrstu plazme.

Prema objašnjenju Žana di Plesija, upravo retke, ali izrazito velike promene u kretanju teških kvarkova mogle bi da pruže važne podatke o unutrašnjoj strukturi materije kroz koju prolaze.

Koliko često dolazi do takvih promena zavisi od osobina plazme. Njihovim proučavanjem fizičari bi zato mogli da otkriju više o tome kako su čestice u njoj raspoređene i kako međusobno deluju.

Posebno je značajno što bi teški kvarkovi mogli da posluže kao svojevrsne sonde za ispitivanje materije koja je postojala neposredno nakon Velikog praska. Njihovo ponašanje pružilo bi informacije o sredini koju je gotovo nemoguće neposredno proučavati.

Istraživači sada planiraju da svoj teorijski model primene na predviđanje kretanja teških kvarkova kroz kvark-gluonsku plazmu, a zatim da dobijene rezultate uporede sa podacima iz eksperimenata u akceleratorima čestica.

Takvo poređenje trebalo bi da pokaže koliko novi model odgovara stvarnom ponašanju čestica i da li se na osnovu njega mogu pouzdanije utvrditi osobine plazme.

Prema procenama istraživača, prvobitna kvark-gluonska plazma bila je sredina u kojoj su čestice međusobno snažno delovale, zbog čega je po svom ponašanju verovatno više podsećala na tečnost nego na gas.

Novo istraživanje ne znači da je Ajnštajnova teorija pogrešna. Ona i dalje uspešno objašnjava kretanje čestica u uslovima za koje je razvijena. Međutim, kada se čestice kreću brzinama bliskim brzini svetlosti, neophodno je uzeti u obzir i pojave koje klasični model ne obuhvata.

Više od 120 godina nakon Ajnštajnovog rada, ova dopuna mogla bi da otvori novi put ka razumevanju materije iz najranije istorije svemira. Konačan značaj istraživanja zavisiće od toga koliko će se teorijska predviđanja podudarati sa budućim eksperimentalnim rezultatima.

(sputnikportal.rs)

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