OSTAVILA BOGATSTVO POTPUNIM STRANCIMA: Francuskinja (100) poklonila 400.000 evra selu u kom nikada nije bila – evo šta stoji iza odluke
FRANCUSKINjA koja je preminula u 101. godini života zaveštala je celokupno svoje bogatstvo od 409.000 evra selu od 500 stanovnika gde nikada nije kročila, namenivši celu svotu lokalnoj crkvi, prenose danas francuski mediji.
Mari-Rene Arnu, koja je preminula u decembru 2022. godine, pre smrti je odlučila da ukupno 409.000 evra ostavi selu Šere u opštini Men i Loara četiri godine posle svoje smrti, prenosi danas "Midi libr".
Donacija, prihvaćena ovog meseca, namenjena je održavanju crkve, a gest stogodišnjakinje pre svega predstavlja omaž njenom ocu, koji je poreklom iz te opštine, a koga ona nikada nije upoznala jer je preminuo kada je imala samo dve godine.
Kao pobožna katolikinja, Mari-Rene Arnu je održavanje crkve u selu smatrala počašću svome ocu.
(Tanjug)
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