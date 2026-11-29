FRANCUSKINjA koja je preminula u 101. godini života zaveštala je celokupno svoje bogatstvo od 409.000 evra selu od 500 stanovnika gde nikada nije kročila, namenivši celu svotu lokalnoj crkvi, prenose danas francuski mediji.

Foto: Unsplash/Stephanie Klepacki

Mari-Rene Arnu, koja je preminula u decembru 2022. godine, pre smrti je odlučila da ukupno 409.000 evra ostavi selu Šere u opštini Men i Loara četiri godine posle svoje smrti, prenosi danas "Midi libr".

Donacija, prihvaćena ovog meseca, namenjena je održavanju crkve, a gest stogodišnjakinje pre svega predstavlja omaž njenom ocu, koji je poreklom iz te opštine, a koga ona nikada nije upoznala jer je preminuo kada je imala samo dve godine.

🇫🇷 Maine-et-Loire : Cherré hérite de 409 000 € d'une centenaire pour entretenir son église ➡️ Lire l'article : https://t.co/fe9FelP18v #MaineEtLoire — Stéphane Larue (@larueofficiel) November 29, 2026

Kao pobožna katolikinja, Mari-Rene Arnu je održavanje crkve u selu smatrala počašću svome ocu.

(Tanjug)

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