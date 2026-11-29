EDS SAOPŠTIO: Ekipe 24 časa na terenu, uspele da poprave sve značajne kvarove
ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije (EDS) saopštla je večeras da su ekipe EDS-a već 24 časa na terenu i da su uspele da poprave sve značajne kvarove na distributivnoj mreži na teritoriji Srbije, nastale kao posledica velikog nevremena praćenog obilnim, vlažnim snegom i jakim vetrom koji je obarao i drveće van koridora.
-Ekipe montera i dalje rade na rešavanju manjeg broja pojedinačnih kvarova, objavljeno je na instagram nalogu EDS-a.
Podseća se da su velika količina teškog snega i vetar kidali provodnike i obarali visoko drveće van trase koridora na dalekovode.
Kvarova zbog nevremena bilo je uglavnom na nepristupačnom terenu, u brdsko-planinskim krajevima, dok su neraščišćeni putevi otežavali dolazak ekipa na lokaciju.
(Tanjug)
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