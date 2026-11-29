NOVOGODIŠNjA jelka u japanskom gradu Jokohami zvanično je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao jelka sa najvećim brojem plišanih igračaka na svetu. Ova nesvakidašnja praznična dekoracija, visoka oko četiri metra, postavljena je u tržnom centru Queen's Square Yokohama, nedaleko od Tokija.

Foto: Printskrin

Umesto klasičnih kugli i lampiona, grane ove jelke krasi tačno 1.038 minijaturnih plišanih figura, visokih oko 11 centimetara. Reč je o popularnim likovima iz japanskih anime serija i manga stripova iz kolekcije Chibigurumi, koju proizvodi kompanija Bandai Spirits.

Rekord je zvanično potvrđen 25. novembra, a jelka je odmah privukla veliku pažnju posetilaca svih generacija, posebno najmlađih i ljubitelja japanske pop-kulture. Ova jedinstvena praznična atrakcija biće izložena u Jokohami do 3. decembra.





