JAPANCI PONOVO IZNENADILI SVET: Novogodišnja jelka sa 1.038 plišanih igračaka ušla u Ginisovu knjigu rekorda
NOVOGODIŠNjA jelka u japanskom gradu Jokohami zvanično je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao jelka sa najvećim brojem plišanih igračaka na svetu. Ova nesvakidašnja praznična dekoracija, visoka oko četiri metra, postavljena je u tržnom centru Queen's Square Yokohama, nedaleko od Tokija.
Umesto klasičnih kugli i lampiona, grane ove jelke krasi tačno 1.038 minijaturnih plišanih figura, visokih oko 11 centimetara. Reč je o popularnim likovima iz japanskih anime serija i manga stripova iz kolekcije Chibigurumi, koju proizvodi kompanija Bandai Spirits.
Rekord je zvanično potvrđen 25. novembra, a jelka je odmah privukla veliku pažnju posetilaca svih generacija, posebno najmlađih i ljubitelja japanske pop-kulture. Ova jedinstvena praznična atrakcija biće izložena u Jokohami do 3. decembra.
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