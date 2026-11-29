DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 30. NOVEMBAR: Bik se suočava sa prošlošću, Devicu muče finansijski problemi, a Jarca odnosi u porodici
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 30. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec u kući posla i zdravlja pravi izazovne aspekte sa retrogradnim Neptunom i retrogradnim Saturnom u vašem znaku, fokusirajući vas na rešavanje radnih obaveza. Problemi sa šefom. Uvodite zdravije navike.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući ljubavi i kretivnosti donosi vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu. Retrogradni Saturn u kući podsvesti donosi vam suočavanje sa problemima iz prošlosti i tajnim neprijateljima. Anksioznost.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sunce u sedmoj kući pravi trigon sa Saturnom u 11. kući donoseći dobitke preko javne delatnosti, pravnih pitanja nekonvencionalnih vidova zarade. Vaš vladalac Merkur izlazi iz retrogradne senke, jasnije sagledavate odnos sa kolegama.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec ulazi u kući komunikacija i biznisa praveći konjunkciju sa Uranom što može da vam donese dobitke preko kraćih putovanja, potpisivanja isplativog ugovora, učenja, polaganja ispita, usavršavanja poslovnih veština.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Retrogradni Saturn u devetoj kući pravi trigon sa Suncem u kući ljubavi i kreativnosti donoseći vam obnovu kontakata sa nekim ko živi u inostranstvu. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju nekoga na predavanju, seminaru, konferenciji.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Saturn kreće retrogradno preko kuće novca donoseći vam finansijske probleme, naročito kada se radi o nasledstvu, podeli bračne imovine, ostvarivanju prava na alimentaciju, dobijanja kredita ili stipendije.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sunce u kući komunikacija i biznisa obrazuje trigon sa retrogradnim Saturnom u sedmoj kući donoseći vam obnovu saradnje sa poslovnim saradnicima ili kontakta sa bivšim ljubavnim partnerom. Nesanica.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sa Mesecom u kući društvenog života očekuje vas više izlazaka i druženja sa prijateljima ili politički angažman. Aspekt sa Uranom u kući finansija fokusira vas na rešavanje nasledstva, podele imovine, alimentacije.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sunce u vašoj kući ličnosti obrazuje trigon sa retrogradnim Saturnom u petoj kući donoseći vam realizaciju kreativnog projekta ili susret sa bivšom ljubavi. Rasprave sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mesec u devetoj kući u izazovnom aspektu sa retrogradnim Saturnom u kući privatnog života fokusira vas na rešavanje pravnih pitanja, visoko obrazovanje, planiranje dužeg putovanja ili odlazak na rad u inostranstvo.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sa Mesecom u kući novca gde se nalazi i vaš vladalac Uran, planeta neočekivanih situacija, bavite se važnim finansijskim podelom imovine, kreditom, alimentacijom, stipendijom, ulaganjima. Naspavajte se.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mesec u kući partnerstva pravi napet aspekt sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam porodične i probleme sa voljenom osobom. Aspekti retro-Saturna u kući novca podstiču vas da završite finansijska pitanja koja ste odlagali.
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