SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 30. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući posla i zdravlja pravi izazovne aspekte sa retrogradnim Neptunom i retrogradnim Saturnom u vašem znaku, fokusirajući vas na rešavanje radnih obaveza. Problemi sa šefom. Uvodite zdravije navike.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući ljubavi i kretivnosti donosi vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu. Retrogradni Saturn u kući podsvesti donosi vam suočavanje sa problemima iz prošlosti i tajnim neprijateljima. Anksioznost.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sunce u sedmoj kući pravi trigon sa Saturnom u 11. kući donoseći dobitke preko javne delatnosti, pravnih pitanja nekonvencionalnih vidova zarade. Vaš vladalac Merkur izlazi iz retrogradne senke, jasnije sagledavate odnos sa kolegama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kući komunikacija i biznisa praveći konjunkciju sa Uranom što može da vam donese dobitke preko kraćih putovanja, potpisivanja isplativog ugovora, učenja, polaganja ispita, usavršavanja poslovnih veština.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Retrogradni Saturn u devetoj kući pravi trigon sa Suncem u kući ljubavi i kreativnosti donoseći vam obnovu kontakata sa nekim ko živi u inostranstvu. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju nekoga na predavanju, seminaru, konferenciji.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Saturn kreće retrogradno preko kuće novca donoseći vam finansijske probleme, naročito kada se radi o nasledstvu, podeli bračne imovine, ostvarivanju prava na alimentaciju, dobijanja kredita ili stipendije.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Sunce u kući komunikacija i biznisa obrazuje trigon sa retrogradnim Saturnom u sedmoj kući donoseći vam obnovu saradnje sa poslovnim saradnicima ili kontakta sa bivšim ljubavnim partnerom. Nesanica.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući društvenog života očekuje vas više izlazaka i druženja sa prijateljima ili politički angažman. Aspekt sa Uranom u kući finansija fokusira vas na rešavanje nasledstva, podele imovine, alimentacije.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Sunce u vašoj kući ličnosti obrazuje trigon sa retrogradnim Saturnom u petoj kući donoseći vam realizaciju kreativnog projekta ili susret sa bivšom ljubavi. Rasprave sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec u devetoj kući u izazovnom aspektu sa retrogradnim Saturnom u kući privatnog života fokusira vas na rešavanje pravnih pitanja, visoko obrazovanje, planiranje dužeg putovanja ili odlazak na rad u inostranstvo.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom u kući novca gde se nalazi i vaš vladalac Uran, planeta neočekivanih situacija, bavite se važnim finansijskim podelom imovine, kreditom, alimentacijom, stipendijom, ulaganjima. Naspavajte se.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući partnerstva pravi napet aspekt sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam porodične i probleme sa voljenom osobom. Aspekti retro-Saturna u kući novca podstiču vas da završite finansijska pitanja koja ste odlagali.