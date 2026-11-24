ASTRONOMI su otkrili najstariji do sada poznati kvazar, izuzetno svetao i energetski snažan objekat u svemiru, koji je nastao pre više od 13,1 milijardu godina.

Foto: Tanjug/AP/NASA

Kvazar, koji je dobio nadimak Dun Angasa, nastao je oko 630 miliona godina nakon Velikog praska, događaja kojim je započelo širenje svemira i oko 40 miliona godina je stariji od prethodnog rekordera, otkrivenog u julu, prenose mediji.

"Mislim da ovo predstavlja dodatni dokaz da su se neki objekti u ranom svemiru razvijali izuzetno brzo. Samo 630 miliona godina nakon Velikog praska, ova crna rupa već je dostigla masu oko 360 miliona puta veću od mase Sunca i sijala kao kvazar", izjavio je astronom Julijan Volf iz Evropske južne opservatorije u Nemačkoj, vodeći autor istraživanja objavljenog u časopisu "Astronomy and Astrophysics".

Crne rupe su izuzetno gusti objekti čija je gravitacija toliko snažna da čak ni svetlost ne može da im pobegne. Kvazar je najpre otkrio svemirski teleskop "Euklid" Evropske svemirske agencije, nakon čega je detaljnije proučen kombinacijom teleskopa na Zemlji i u svemiru. Istraživači su mu dali nadimak Dun Angasa, po drevnoj kamenoj tvrđavi u Irskoj, smeštenoj na vrhu litice sa pogledom na Atlantski okean.

. @ESA_Euclid just broke its own record 🏆 The #DarkUniverse detective 🕵️ has discovered the most distant quasar to date: a galactic core seen just 630 million years after the Big Bang 👉 https://t.co/d53K2NLGfw Nicknamed Dún Aonghasa, the object is the red dot in the centre of this image 👇 — ESA Science (@esascience) November 24, 2026

Kvazari predstavljaju izuzetno svetla jezgra galaksija čiju energiju pokreću supermasivne crne rupe, čija masa obično dostiže više milijardi puta veću vrednost od mase Sunca. Kada ogromne količine gasa, prašine i druge materije padaju ka crnoj rupi, formira se akrecioni disk, odnosno rotirajući prsten materije koji se zagreva do ekstremno visokih temperatura i oslobađa ogromne količine energije. Zbog toga kvazar može biti stotinama ili hiljadama puta sjajniji od ostatka galaksije.

"To omogućava da kvazare vidimo na udaljenostima od više milijardi svetlosnih godina, uključujući i veoma rani period postojanja svemira. Njihovo proučavanje pomaže astronomima da razumeju kako su nastale i razvijale se prve galaksije i kako su supermasivne crne rupe u njihovim središtima dostigle tako ogromne dimenzije", izjavila je Silvija Beladita, astronom i koautor istraživanja iz Instituta Maks Plank za astronomiju u Nemačkoj i Opservatorije za astrofiziku u Bolonji.

Supermasivna crna rupa koja pokreće ovaj kvazar ima masu oko 90 puta veću od crne rupe u središtu naše galaksije, Mlečnog puta.

Kvazar potiče iz jednog od najdramatičnijih i najvažnijih perioda u istoriji svemira. Nakon Velikog praska, svemir se ohladio i bio ispunjen tamnim, neutralnim oblakom vodonika. Zatim su počele da nastaju prve zvezde i galaksije, čije je intenzivno zračenje postepeno razgradilo taj gas, omogućivši svetlosti da prvi put slobodno prolazi kroz svemir.

For your eyes only? We don't think so! These stars are ready to be heard, not just seen. NASA’s @chandraxray has released four new sonifications of baby stars across the galaxy and beyond. Check them out >> https://t.co/jxguhmAVkE https://t.co/kpEyQOyGXA — NASA Marshall (@NASA_Marshall) November 17, 2026

Taj proces još je trajao u vreme nastanka ovog kvazara i njegove matične galaksije.

"Izuzetno je značajno što smo pronašli ovakav objekat u tom periodu. Supermasivna crna rupa koja pokreće ovaj kvazar dostigla je ogromnu masu za veoma kratko vreme, što dovodi u pitanje naše razumevanje načina na koji crne rupe u ranom svemiru mogu tako brzo da narastu", rekla je Beladita.

Naučnici razmatraju nekoliko mogućih objašnjenja za tako brz rast crne rupe.

Prema jednoj teoriji, ona je nastala nakon što je eksplodirala zvezda iz prve generacije zvezda u svemiru, ali podaci pokazuju da je količina materije koju je kasnije apsorbovala bila premala da bi za tako kratko vreme dostigla sadašnju masu.

Druga mogućnost je da je nastala kao veoma masivna crna rupa kroz proces poznat kao direktni kolaps.

"Uobičajeno je da se veliki oblak gasa hladi i raspada na manje delove od kojih nastaju zvezde. Međutim, pod odgovarajućim uslovima gas može ostati dovoljno zagrejan da se spreči takvo usitnjavanje, što omogućava da se velika količina materije usmeri ka centru. Tako može da nastane jedna izuzetno masivna zvezda, koja se brzo urušava u crnu rupu", objasnio je Volf.

(sputnikportal.rs)

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