SAZNAJTE šta vas u sredu, 25. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak vašeg vladaoca Marsa, koji upravlja i vašim finansijama, u šestu kuću, posle godinu i po dana, fokusira vas na radne obaveze i zadatke. Povedite više računa o dokumentaciji. Dodatni oprez u saobraćaju. Pojačana nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mars, vladalac partnerskih odnosa, posle godinu i po dana, ulazi u vašu petu astrološku kuću, donoseći nove poslovne ideje, uspeh u kreativnoj delatnosti ili privatnom biznisu, a slobodnim Bikovima i novu emotivnu vezu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posle 18 meseci, Mars ulazi u vašu astrološku kuću privatnog života, donoseći vam trzavice, konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice. Voljena osoba je sklona ljubomori. Provodite više vremena u prirodi.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Mars, posle godinu i po dana, ulazi u treću astrološku kuću, donoseći vam dobitke preko potpisivanje isplativih ugovora, kraćih putovanja, odnosa sa javnošću, učenje, polaganja ispita.Ipak, povedite računa o finansijskim potezima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posle godinu i po dana, Mars ulazi u kuću posla i novca, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekretnina, ekonomije, ekologije, ulaganja. Vanredni troškovi. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mars, koji upravlja vašim komunikacijama, posle godinu i po dana, ulazi u vaš znak donoseći vam priliv energije, borbenosti i ambicije, ali izazovni aspekti koje pravi čine vas sklonim raspravama. Dodatni oprez za volanom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Marsa, vladaoca partnerskih odnosa i finansija, u kuću podsvesti, mašte, ideja ali i prepreka, naglašava vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Pripazite šta i kome pričate.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, posle godinu i po dana, ulazi u 11. kuću, donoseći vam potrebu za izlascima i druženjem sa prijateljima, kao i nove susrete i poznanstva. Unosite više tečnosti.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posle godinu i po dana, Mars, planeta akcije ali i sukoba, ulazi u kuću karijere donoseći vam sukobe sa autoritetima i tenziju u odnosu sa saradnicima i kolegama. Ljubavni partner nešto krije nešto od vas.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mars, koji upravlja vašim finansijama i privatnim životom, posle godinu i po dana, ulazi u devetu kuću, donoseći vam dobitke preko pravnih pitanja, putovanja, visokog obrazovanja, porodičnog biznisa. Promenite način ishrane.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Marsa, koji upravlja vašom karijerom i komunikacijama, ulazi u kuću novca, fokusirajući vas na rešavanje važnih finansijskih pitanja, podele imovine, alimentacije, stipendije, kredita. Dodatni oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Planeta akcije i sukoba, Mars, posle godinu i po dana, ulazi u kuću partnerskih odnosa, donoseći vam trzavice, konflikte, svađe, rasprave i sukobe u partnerskim odnosima, i ljubavnim i poslovnim. Unosite više vitamina.