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KUPAC IZ HONGKONGA NE PITA ŠTA KOŠTA: Delikates zlata vredan — 850 grama prodato za 100.000 evra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 11. 2026. u 09:33

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BELI tartuf težak 850 grama prodat je na međunarodnoj aukciji u Italiji za 100.000 evra, prenose mediji.

КУПАЦ ИЗ ХОНГКОНГА НЕ ПИТА ШТА КОШТА: Деликатес злата вредан — 850 грама продато за 100.000 евра

MARCO BERTORELLO / AFP / Profimedia

Tartuf je kupio kupac iz Hongkonga na aukciji u Albi, gradu u italijanskoj regiji Pijemont, koja se smatra jednom od najprestižnijih aukcija te vrste.

Na istoj aukciji tartuf težak 300 grama prodat je za 14.000 evra lokalnom preduzetniku.

Ove godine tartufi su prodati za ukupno 545.800 evra, što predstavlja drugi najveći iznos u istoriji te aukcije.

Za razliku od crnih tartufa, beli tartufi, poznati u gastronomiji i kao „belo zlato“, ne mogu se uzgajati. Rastu isključivo u prirodi, pod zemljom, u simbiozi s korenjem određenih vrsta drveća.

sputnikportal.rs

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