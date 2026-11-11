IZRONILA NA SVETLOST POSLE 26.000 GODINA: Praistorijska pećinska umetnost skrivala se pred očima posetilaca (FOTO)
ARHEOLOZI su u pećini Kova de la Font Major, u Kataloniji otkrili 280 graviranih motiva iz perioda paleolita, među kojima je 55 prikaza životinja.
Otkriće, objavljeno u naučnom časopisu Antiquity, dovodi u pitanje dosadašnje predstave o rasprostranjenosti praistorijske pećinske umetnosti u tom delu Evrope.
Gravure su pronađene 2019. godine, tokom arheoloških istraživanja koja je predvodio Hosep Marija Verđes Boš iz Katalonskog instituta za ljudsku paleoekologiju i društvenu evoluciju. Nalazile su se u delu pećinskog sistema koji je posećivan decenijama, ali su ostale neprimećene, delom i zbog toga što ih je teško uočiti pri direktnom osvetljenju. Tek kada se svetlost usmeri pod određenim uglom, udubljenja u stenama postaju vidljiva.
Među predstavljenim životinjama su konji, jeleni, koze, goveda i medved. Pored figurativnih prikaza, istraživači su zabeležili i brojne linije, geometrijske oblike i druge znakove. Pojedine gravure koriste prirodne pukotine i oblike stene kao deo kompozicije – na primer, linija na zidu poslužila je kao tlo ispod prikazanog konja.
Posebnu pažnju privlače motivi u kojima se ponavljanjem linija i položaja tela stvara utisak pokreta, što ukazuje na složenije načine vizuelnog predstavljanja sveta u praistoriji.
Jedan od najvećih kompleksa pećinske umetnosti
Pećinski sistem dugačak je više od 3,5 kilometara, a za posetioce je otvoren još od pedesetih godina prošlog veka. Muzejski prostor u pećini uređen je devedesetih godina. Ipak, hiljade posetilaca prolazile su pored gravura, ne prepoznajući njihovo praistorijsko poreklo. Deo zidova oštećen je kasnijim urezivanjem imena i datuma, što je otežalo istraživanje i možda dovelo do gubitka pojedinih motiva.
Prema naučnom radu, reč je o jednom od najvećih kompleksa paleolitske pećinske umetnosti na mediteranskoj strani Pirinejskog poluostrva – trećem po broju prikaza životinja, posle nalazišta Ardales i La Pileta na jugu Španije.
Šta otkriće govori o praistorijskom životu
Istraživači ističu da starost gravura još nije neposredno utvrđena. Njihovo vremensko određivanje zasniva se na arheološkom kontekstu i stilskim odlikama, koje brojne prikaze povezuju sa periodima pre magdalenske kulture. Radiokarbonske analize potvrdile su ljudsko prisustvo u dubljim delovima pećine pre oko 40.000 do 26.000 godina, ali to samo po sebi ne dokazuje da su sve gravure nastale u istom periodu.
Otkriće je značajno i zbog toga što se severoistočna Iberija do sada smatrala područjem sa relativno malo poznatih nalaza paleolitske pećinske umetnosti. Novi kompleks mogao bi da promeni dosadašnje razumevanje praistorijskog života, kulturnih veza i simboličkog izražavanja zajednica koje su naseljavale taj deo Evrope, prenosi Nejčr.
sputnikportal.rs
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